Право на зарплату

В понедельник Мордовию посетил заместитель Генерального прокурора страны Сергей Зайцев. В Саранске он встретился с представителями республиканского бизнес-сообщества, провел личный прием предпринимателей и обсудил с Главой Мордовии Владимиром Волковым, а также руководителями министерств, территориальных органов исполнительной власти вопросы укрепления межведомственного взаимодействия в сфере защиты трудовых прав граждан.

В ходе беседы с бизнесменами речь шла об обеспечении их законных интересов при осуществлении хозяйственной деятельности, устранении излишних «административных барьеров». Например, в части расчетов по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Так, саранский предприниматель посетовал на нерасторопность одного из государственных казенных учреждений, накопившего миллионный долг при расчетах с подрядчиком. Жительница Рузаевки сообщила о трудностях, возникших при оформлении льготных условий аренды муниципального имущества. А ее коллега из Ардатова выразила озабоченность тем, что на принадлежащем ей земельном участке появились чьи-то нестационарные торговые объекты. Главе республиканского надзорного ведомства было поручено детально разобраться в причинах возникновения озвученных проблем и при необходимости принять соответствующие меры прокурорского реагирования. При этом участники встречи согласились с необходимостью продолжения конструктивного диалога, обеспечения максимальной прозрачности работы по отстаиванию прав предпринимателей.

Разговор об обеспечении законности и правопорядка на территории региона продолжился в кабинете Главы Мордовии, а затем - в колонном зале Дома республики. В центре внимания оказались вопросы неполной или несвоевременной выдачи заработной платы. Как подчеркнул Сергей Зайцев, тема снижения социальной напряженности в области трудовых правоотношений была обозначена среди приоритетных и на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ, и на прошедшем 11 декабря прошлого года селекторном совещании с руководителями органов власти Приволжского федерального округа. «Президент России Владимир Путин поставил перед нами конкретные задачи, призвав защитить трудовые права работающих граждан, - отметил он. - С этой целью разработан и принят комплекс дополнительных мер, призванных повысить качество и результативность проводимых работ».

Применительно к Мордовии можно сказать, что ситуация здесь особой тревоги не вызывает. Хотя и негативных моментов, очевидно, хватает. К примеру, за последние пять месяцев общая сумма невыплаченных сотрудникам средств не только не сократилось, но даже выросла на 22 миллиона рублей (достигнув 86-миллионной отметки). Обеспокоенность вызывает еще и тот факт, что в 34 организациях образовалась задолженность по заработной плате. В числе главных причин сбоев названы приостановка деятельности или банкротство предприятий, неэффективная работы их менеджмента.

Вместе с тем выступивший на совещании Глава республики Владимир Волков пояснил, что, например, проблемы на «Лисме» вызваны обстоятельствами иного рода. Из-за внесенных поправок в законодательство ей пришлось прекратить производство некоторых видов продукции.

Конечно же, совместными усилиями удается, как правило, убедить собственников не конфликтовать попусту с законом. «За прошедший период, по нашей информации, было погашено долгов на 158 миллионов рублей, - сообщил руководитель региона. - За весь прошлый год - на 180 миллионов... В отношении злостных неплательщиков возбуждаются уголовные дела, серьезная работа проводится по организациям-банкротам».

Также была отмечена необходимость усиления борьбы с зарплатами «в конвертах», равно как и «серыми» схемами их начисления. Под особый контроль предложено взять деятельность арбитражных управляющих.