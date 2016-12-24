Пьяные водилы угробили двух человек

Мордовию потрясла череда жутких аварий с участием пьяных водителей. В ДТП погибли молодые люди. В Лямбире под колесами «Приоры», за рулем которой находился бывший сотрудник правоохранительных органов, погиб 16-летний юноша. В Саранске пьяный водитель «Шевроле Лачетти», пытаясь уйти от патрульной машины ДПС, не справился с управлением и врезался в столб. В той смертельной гонке погиб 22-летний пассажир «Шевроле», еще один в тяжелом состоянии угодил в реанимацию.

Сбил юных мотоциклистов

12 июня вся страна праздновала День России. Отдельные же товарищи стали отмечать праздник еще накануне вечером. Одним из тех, кто в преддверии Дня России прилично заправился алкоголем, оказался 45-летний житель села Лямбирь Радик Биктеев. В райцентре многие знают его как бывшего милицейского начальника - он руководил отделом по делам несовершеннолетних. Мужчина проработал в этом подразделении с 1998 по 2007 год. Однако карьера в органах не сложилась, и всему виной ДТП. Биктеев попал в аварию, в которой получил травму головы. По медицинским показаниям продолжать службу в правоохранительных органах он не мог. Примечательно, что проблемы со здоровьем никак не сказались на прохождении медицинской комиссии при получении справки на право управления транспортным средством. Биктеев просто воспользовался старыми связями? Или на серьезную травму головы банально закрыли глаза? В 2017 году бывший милиционер снова угодил в аварию в Лямбирском районе. Мужчина ехал на ВАЗе двенадцатой модели по второстепенной и не пропустил «Ладу Приору», двигавшуюся по главной дороге. Тогда в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Биктеева как виновника аварии на год лишили водительского удостоверения.

В последнее время бывший начальник отдела по делам несовершеннолетних передвигался за рулем «Лады Приоры». Вечером 11 июня Биктеев, судя по всему, активно отмечал грядущий праздник, а потом сел за руль своего авто. В 22.30 Радик проезжал по улице Спортивной в Лямбире и с пьяных глаз не заметил, что на обочине местные мальчишки ремонтировали свой мотоцикл марки «FUTONG». 16-летний Артем и 14-летний Данил даже не успели отскочить в сторону, как «Приора» смела их с дороги. От сильного удара ребята отлетели на несколько метров. Больше всего досталось старшему - Артему. Травмы, которые он получил после наезда, не оставили ему ни единого шанса на жизнь. 14-летнего Данилу срочно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу № 1 в Саранске. Врачи осмотрели парня и поняли, что серьезно он не пострадал. Медики оказали ему первую помощь, назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

В отношении Радика Биктеева было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения». Санкции статьи предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. 14 июня Лямбирский районный суд по ходатайству следователя отправил Биктеева в следственный изолятор на 2 месяца.

Пьяный футболист устроил смертельную аварию

Не меньший резонанс вызвала авария, которая произошла 12 июня около 4 часов утра в Саранске. Пьяный водитель удирал от патрульной машины ДПС на «Шевроле Лачетти», иномарку занесло и на огромной скорости отбросило в столб. В результате аварии один из пассажиров, 22-летний Павел Колядов, скончался на месте.

Всю ночь с 11 на 12 июня три парня и девушка вместе проводили время. Видимо, компания не отказывалась и от алкоголя. В какой-то момент ребятам захотелось прокатиться с ветерком по ночному городу. 23-летний житель нижегородского села Починки, студент пединститута им. Евсевьева Илья Данилушкин взял у товарища из Лямбиря машину и стал колесить по Саранску с друзьями. Парень играет в футбол за починковскую команду «Арсенал», но со спортивным режимом у молодого человека, очевидно, есть проблемы. Той ночью Илья, по предварительной информации, сел за руль пьяным. Естественно, его состояние сказалось на манере вождения, что привлекло внимание сотрудников ДПС.

В 3.40 на улице Косарева инспектор ДПС взмахнул жезлом и потребовал, чтобы «Шевроле Лачетти» остановилась. Водитель иномарки подчинился. Сотрудник полиции попросил предъявить документы. Данилушкин сделал вид, что полез их искать, а сам надавил на педаль газа и стремительно помчался по пустынным улицам. С Косарева беглец повернул на улицу Волгоградскую и на скорости гоночного болида пытался удрать от дорожного патруля. Инспекторы ДПС потратили несколько секунд на то, чтобы добраться до своего авто, и только после этого ринулись в погоню. Этого времени оказалось достаточно, чтобы беглец значительно оторвался от полицейской «Приоры».

Дальнейшее развитие событий зафиксировали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». На ролике видно, как иномарка с огромной скоростью проносится по улице Волгоградской мимо Никольской церкви в сторону кольца. Визуально можно предположить, что скорость авто в тот момент была примерно в районе 120 км/ч. С управлением на такой высокой скорости водитель совладать не смог. Напротив школы № 2 машину занесло сначала вправо, а затем влево, выбросило на встречную полосу, закрутило и припечатало в световую опору. Автомобиль ДПС в кадре появился спустя 15 секунд. То есть говорить о том, что полицейские «сидели на хвосте у иномарки» и активно ее преследовали, а значит, и спровоцировали аварию (как утверждали в социальных сетях), не имеет смысла.

При столкновении «Шевроле» со столбом вся сила удара пришлась на правую сторону автомобиля. Там на заднем сиденье находился 22-летний студент МГУ им. Огарева, житель Починок Павел Колядов (на фото слева). Очевидцы утверждают, что от удара у парня оторвало руку, от полученных травм он скончался на месте.

Серьезно досталось еще одному пассажиру, сидевшему на переднем пассажирском сиденье, - студенту пединститута и еще одному земляку водителя 23-летнему Алексею Седову. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы № 4. Врачи зафиксировали у него рваную рану виска, закрытую черепно-мозговой травму, ушиб головного мозга и другие травмы.

Третья пассажирка иномарки - 18-летняя студентка первого курса МГУ им. Огарева Екатерина Рябова - в момент аварии сидела в машине слева, позади водителя. Она также доставлялась в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга и ушибами, но от госпитализации отказалась. Медики рекомендовали ей наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Что касается самого водителя, Ильи Данилушкина, то каких-либо серьезных травм он не получил. На него составлены административные протоколы по статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и нарушение правил страхования» и «Повреждение дорожной инфраструктуры». У Данилушкина были взяты анализы на состояние опьянения. Алкотестер показал наличие спирта в выдыхаемом воздухе. Очевидно, что теперь отделаться административным наказанием футболисту из Починок не удастся. Судя по всему, ему придется отвечать за уголовное преступление - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вылетел на рельсы

Еще в одном страшном ДТП, на сей раз в Ромодановском районе, погибла 23-летняя Валерия Лютина. Авария произошла днем 15 июня на станции Красный Узел. По информации республиканской Госавтоинспекции, 31-летний водитель «Лады Весты» Александр Мендов двигался по главной дороге и при повороте направо перед железнодорожным переездом не справился с управлением и въехал в металлическую опору. Авто отбросило в сторону, машина опрокинулась в кювет и вылетела на железнодорожные пути. Водителя и его пассажирку Валерию Лютину с различными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу № 4 в Саранске. Врачи пытались спасти девушку, но сделать этого не смогли. У нее остались муж и ребенок. У водителя взята кровь на анализ, проводится проверка. Пользователи социальных сетей уверяют, что водитель «Весты» подрабатывал частным извозчиком. Сейчас эта информация проверяется.

Алексей Николаев