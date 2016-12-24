В Саранске арестован педофил из Дагестана

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Ленинский суд Саранска выдал санкцию на арест 51-летнего жителя Дербента Феликса Бейбалаева, подозреваемого в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как поясняют в ведомстве, Бейбалаев, преследуя цель переписки с малолетними девочками в сети «Интернет» для склонения их к предоставлению ему фотографий в обнаженном виде, при помощи имеющегося компьютера зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте», создав электронную страницу пользователя под определенным именем.
После этого, в начале октября прошлого года Бейбалаев, находясь на своем рабочем месте, с помощью компьютера нашел страницу малолетней девочки. В ходе переписки Бейбалаев склонял девочку к предоставлению ему её фотографий в обнаженном виде, отправил на её страницу фотографию и видеоролик порнографического характера.
26 ноября 2018 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по 132-й статье УК РФ. 10 июня этого года Феликс Бейбалаев был задержан.
В судебном заседании об избрании меры пресечения Бейбалаев признал свою вину, но просил не отправлять его в следственный изолятор. Однако суд решил, что избрание другой меры пресечения в данном случае невозможно. Мужчина арестован до 9 августа.
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