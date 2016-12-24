«Если пропустим три или четыре гола, будет хорошо!»

Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию

8 июня в Саранске сборная России по футболу в матче отборочного турнира на Евро-2020 разобрала на запчасти сборную карликового государства Сан-Марино. С трибун «Мордовия Арены» за историческим событием наблюдал 42241 зритель. В столицу республики съехались поклонники футбола со всей страны. О том, как Саранск в очередной раз пережил околофутбольную эйфорию, с улиц города и трибун стадиона рассказывает корреспондент «ВС».

Лекарство из прошлого

Столица Мордовии в последние годы избалована вниманием футбольных болельщиков со всего мира. Впервые Саранск по-настоящему попробовал на вкус большой околофутбол в апреле 2015 года, когда в городе десантировались пять тысяч болельщиков московского «Спартака». Тогда это казалось много! Прошлогоднее нашествие перуанских, датских, японских, португальских, иранских и тунисских болельщиков окончательно подсадило Саранск на околофутбольную иглу. А когда чемпионат мира закончился, началась ломка. Осознание того, что праздник футбола больше не повторится, давило, угнетало, било по психике. И даже возможность наблюдать с трибун новенькой «Мордовия Арены» за играми главной команды республики не смогла исправить ситуацию. Большая околофутбольная зависимость оказалась слишком серьезным заболеванием, чтобы его можно было вылечить слабыми инъекциями турнира ФНЛ. Именно поэтому новость о том, что в Саранске сыграет национальная футбольная сборная, вызвала такой ажиотаж в городе. Выброшенные в открытую продажу билеты на матч Россия - Сан-Марино сметали с интернет-площадок в считаные минуты. Те, кто не успел их приобрести, смотрели на счастливых обладателей «тикетов» так, как смотрит проигравший в беспроигрышную лотерею на ее победителя. Последний месяц Саранск в буквальном смысле жил ожиданием матча. Даже не столько самого матча, спортивная интрига в котором отсутствовала как таковая, сколько той атмосферы, которая сопровождает футбольное действо такого уровня. Как ожидание смерти хуже самой смерти, так и предвкушение драйва и сладостной истомы, которые ты испытаешь от осознания своего причастия к такому событию, казалось гораздо слаще его самого. И вот этот день наступил.

Леди ХХL

Суббота. Утро. Центр города. Жара. Лениво ползаю по торговому центру - чтобы скрасить часы ожидания, жена потащила на шопинг. Примерка, мимо, снова примерка, опять не то! Ловлю себя на мысли, что тем, кто выдерживает поход по магазинам с женщиной, разом списывается сто грехов. На нервяке выхожу покурить. У входа сталкиваюсь с длинноволосой чернявой толстушкой. На ней футболка сборной России, в руках сигарета.

- Откуда вы, девушка? - интересуюсь с нескрываемым любопытством.

- Из Москвы, - пышка приветливо улыбается. - Вообще-то я в Москве за ЦСКА болею, а на сборную ни разу не ходила. Но в этот раз решила съездить.

Предвосхищая мои вопросы, девушка сама начинает рассказывать. Зовут ее Вероникой, в Саранск приехала одна, город наш похож на Белгород, на чемпионате мира в прошлом году она не была. Сфотографироваться не против, но просит не брать в кадр сигарету. Маму, что ли, боится?! Если бы я был холостой и любил полных, обязательно предложил бы ей выпить перед матчем, но не судьба.

- Что делать собираетесь? - спрашиваю на прощанье.

- Щас в кино пойду. «Люди Икс» еще не смотрела, как раз воспользуюсь. Пить-то еще рано!

Последняя фраза делает мой день!

Реалист

Полдень. На площади Тысячелетия звучит национальная музыка. Жители Саранска и приезжие группами кучкуются возле фонтана. Возле киоска с сувенирами натыкаюсь на группу иностранцев. Сегодня они наперечет, это вам не прошлый год.

- Откуда вы? - спрашиваю невысокого мужчину в красной футболке.

- Сан-Марино! - кажется, его слегка оскорбил мой вопрос.

- Как вас зовут?

- Андреа! А вас?

- Да тоже, выходит, Андреа!

Мой собеседник искренне рад такому совпадению. От Саранска он просто в восторге.

- Это очень милый город, здесь приветливые люди, - признается Андреа. - Мне все очень нравится.

Впрочем, несмотря на радушный прием, он остается реалистом. В успех своей команды в предстоящей игре не верит ни на минуту.

- Если мы проиграем с разницей в три или четыре мяча, это будет очень хорошо для нас, - рассуждает Андреа. - Если пропустим больше, это будет плохо.

Приятно все-таки иметь дело с человеком, который адекватно оценивает действительность. Желаем друг другу удачи и расходимся.

День России

Ближе к четырем часам дня живые ручейки начинают стягиваться к стадиону. По проспекту Российской армии идет группа молодых людей из Воронежа.

- Семь часов к вам на машине добирались, - признаются болельщики. - Но не жалеем. В Саранске мы уже не в первый раз. В прошлом году приезжали сюда на чемпионат мира. Больше всего нам, конечно, понравился стадион. У нас такого нет.

Основная болельщицкая тусовка разворачивается в экопарке. Для гостей города здесь работают уличные кафешки. Пиво льется рекой, шашлычники не успевают жарить мясо, у продавцов не хватает денег на сдачу. Прибухнувший народ сыпет патриотическими речевками и раскупает флаги, шапочки с рогами и прочие болельщицкие атрибуты.

- Вперед, Россия! - кричит мужчина, укутанный в национальный триколор. - Давайте все вместе!

- Этому больше не наливать, - улыбаются его соседи по столику.

Несмотря на огромное количество пива, которое уже употребили болельщики, обстановка на улице спокойная и дружелюбная. Фанаты «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» обнимаются, на время забыв про клубные разногласия. В любой другой день такая картина смотрелась бы просто дико. Но сегодня все заодно. У всех общая цель, общая идея, общий противник. Хоть всерьез к нему никто и не относится.

- Как обстановка? - интересуюсь у прогуливающихся в экопарке полицейских.

- Все спокойно, никаких происшествий, - улыбаются стражи порядка.

На травке чуть в стороне от общей тусовки располагается большая группа болельщиков из Саратова.

- Так и напишите: нам все здесь нравится! - признаются молодые люди. - Отличный город, отличный стадион, мы просто в восторге!

Саратовцев здесь много. Впрочем, здесь всех полно. По флагам с названиями городов можно изучать географию страны, столицей которой на один день стал Саранск.

- Вперед, Россия! - кричит все тот же мужик, обвязанный флагом.

- Вперед, Россия! - откликается страна.

Рекорд за рекордом

Топаем на стадион. Пропускной режим на высшем уровне. По привычке ищу «косяки», но зацепиться не за что. Организаторы явно учли все ошибки прошлого. На территории стадиона появились места для курения, и носителей вредной привычки теперь никто не шугает. Внутри продается пиво, которое можно проносить на трибуны. Цены, конечно, европейские, ну так ведь мы и стараемся соответствовать. На креслах уже разложены цветные листки со словами национального гимна и надувные стучалки. Гимн поем хором, аж мурашки по коже! Судья дает стартовый свисток. Понеслась!

Через двадцать минут становится тревожно за результат матча - полтайма позади, а мы ничего не забили. Вратарь Сан-Марино как с цепи сорвался, тащит все подряд. Единственный, за кого не должно быть стыдно Андреа и его товарищам, приехавшим в Саранск. Но перед рикошетом после удара Головина и он оказывается бессилен. Следом Дзюба забивает с пенальти, которого не было. Потом - чудо-гол Кудряшова и гол Миранчука, удачно подкараулившего отскок. Четыре в первом тайме, прости, Андреа!

- Давааай! Беги! Еще! - на шестьдесят третьей минуте «Мордовия Арена» овацией встречает выбежавшего на поле болельщика. Потом будут писать, что он был то ли пьяный, то ли обдолбался чего-то, но забег он выдал шикарный. Хорошо хоть не разделся, а то было бы как в финале Лиги чемпионов. Стюарды откровенно прощелкали этот момент. Учтите на будущее. Теперь «Мордовия Арена», кажется, видела все! Тем временем Дзюба оформляет покер, дублем отмечается Смолов. За чемпионат мира его прощают. 9:0 - есть самая крупная победа в истории сборной! Следом объявляют о еще одном рекорде: на матче присутствуют 42241 зритель. Никогда прежде такого не было! Финальный свисток тонет в овациях стадиона! Мы победили!

Что дальше?

21.45. Очередь на кассе в торговом центре на Химмаше сильно волнуется. Через пятнадцать минут продажа пива приостанавливается до утра, а переваривать произошедшее на сухую никто не хочет.

- Давай я тебя вперед пропущу, - обращается ко мне мужчина с российским флагом. - Мы-то с женой заранее затарились.

Ожидание затягивается, и я расспрашиваю нового знакомого.

- Я из Нижегородской области приехал, - рассказывает мужчина.

- Хорошо вам, у вас еще одна игра впереди, - вздыхаю я.

- Да я на нее не пойду. Во-первых, мне до Саранска ехать ближе, чем до Нижнего. Во-вторых, у вас и стадион лучше, и люди добрее. Я в прошлом году весь чемпионат мира здесь прожил. Приятно было находиться здесь. Город чистый, не то что у нас, никакого быдла на улицах, пиво в фан-зоне у вас стоило двести рублей, а в Нижнем Новгороде - двести пятьдесят. Конечно, и в Нижнем Новгороде есть красивые места, но Саранск реально впечатляет. И не только тем, что было сделано к чемпионату мира, но и тем, как поддерживается этот уровень. К тому же у меня жена из Саранска!

Его аргументы звучат настолько убедительно, что спорить я даже не пытаюсь. Одно плохо, в ближайшее время событий подобных этому в Саранске пока не предвидится. А город ведь уже привык…

Андрей Елистратов, фото автора и Андрея КОНДРАТЬЕВА