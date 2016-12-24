«Вольная» за 1,5 миллиона

Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ

Следственный комитет по Мордовии завершил расследование громкого коррупционного дела бывшего прокурорского работника 34-летнего Виталия Илькаева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Помощник Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях спалился на получении полутора миллионов рублей за решение вопроса с условно-досрочным освобождением для одного из сидельцев Дубравлага. Дело Илькаева было передано в Зубово-Полянский суд. Однако районная Фемида постановила, что такое дело им не подсудно, и передала его для рассмотрения в Верховный суд Мордовии. Бывший прокурорский работник ожидает начала процесса под домашним арестом.

Бизнес на УДО

История Виталия Илькаева - наглядный пример того, что выкуп по УДО - это стабильно работающий бизнес руководящих сотрудников колоний и прокуратуры. Ни для кого в СИЗО не секрет, что УДО элементарно продаются. При этом цены для разных колоний, а также для разных статей - разные. Об этом открыто говорят бывшие осужденные и правозащитники. Прибыльная схема действует по всей стране и дает сбои только в отдельных случаях, когда за взяточником приходят с наручниками.

Именно такой сбой и погубил карьеру Виталия Илькаева. Днем 4 октября около стадиона по улице Косарева в поселке Явас Зубово-Полянского района он получил взятку в размере 1,5 млн рублей. Передача денег произошла в автомобиле «Ниссан Тиана». Деньги передал знакомый Илькаева - Александр Костычев, врач-эндоскопист медико-санитарной части ФСИН. Медик имел договоренность с Илькаевым о помощи в условно-досрочном освобождении нужного человека. По информации «ВС», речь шла о 32-летнем москвиче Сергее Рыбакове - он получил 17 лет неволи за убийство группой лиц и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был осужден Мосгорсудом в 2007 году. Зэк отсидел две трети срока и имел право освободиться по УДО на пять лет раньше. Закон - законом, но на деле добиться УДО без одобрения администрации и прокуратуры не так-то просто. Судя по всему, сиделец обратился за помощью к врачу, а тот просил посодействовать в решении вопроса знакомого - помощника Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Виталия Илькаева.

Ценник за содействие был установлен в 1,5 млн рублей. Врач согласился, а сам отправился в УФСБ по РМ, где рассказал о требуемой взятке. Следующие встречи Костычева и Илькаева проходили уже под контролем оперативников, все разговоры фиксировались на цифровые носители. 5 октября помощник Дубравного прокурора был задержан сотрудниками УФСБ по РМ. Меченые купюры находились в салоне машины помощника прокурора. Руководитель Следственного комитета по РМ возбудил уголовное дело в отношении Илькаева по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Если суд признает Илькаева виновным и применит максимальный штраф, прокурорскому работнику придется заплатить в казну 105 миллионов рублей!

«Муж никогда даже лишнюю копейку не брал!»

«Мой муж не преступник, он жертва обстоятельств, - убеждала журналистов во время ареста Виталия Илькаева его супруга Наталья. - Он святой человек! Никто про него не может сказать, я извиняюсь за выражение, козел, так ему и надо! Я голову даю на отсечение, он реально честный человек! Вы спросите людей в колониях, с которыми работал Виталий, у всех о нем только положительное мнение. Все к нему обращались за советами: «Виталий Васильевич, как лучше сделать?». Он всех, кого мог, прикрывал. Он всем все делал по-человечески.

То, что произошло, - это подстава! Кому-то понадобилось его место, и тогда решили подставить этого замечательного человека. Он никому никогда ничего плохого не сделал, спросите у любого! Муж никогда даже лишнюю копейку не брал! Сколько раз ему предлагали коньяк, он всегда отказывался. Никогда ни от кого ничего не брал. Какие 1,5 млн рублей? У него никогда не было таких денег.

Мой муж всегда очень ответственно относился к своей работе. Он трудоголик, мог выйти на работу и в субботу, и в воскресенье. Виталий проработал в прокуратуре 10 лет, а конкретно в Дубравной прокуратуре 5 лет. Дослужился до звания юриста 1-го класса, за хорошую работу его премировали часами, грамотами. В скором времени Виталию должны были присвоить младшего советника юстиции. Сначала его назначили в прокуратуру Инсарского района, переехали в район всей семьей. Я все время переезжаю вслед за супругом, куда бы его ни назначили. Мы с ним встречаемся со школьной скамьи, полжизни вместе, я знаю его от и до. Он до такой степени хороший человек, что таких, как он, я больше не знаю. Он мне роднее, чем многие родственники.

Нуждалась ли наша семья в деньгах? Нет, у нас хорошее материальное положение, по меркам Мордовии мы с мужем получали достойную зарплату. На семью в месяц у нас выходило около 80 тысяч рублей. Мы жили хорошо, но не шиковали. В Зубовой Поляне мы снимали домик, у нас есть квартира, которую мы купили на деньги материнского капитала в Ковылкине. Мы сами родом оттуда, поэтому и купили жилье там. Потом жили в Саранске. Когда я переехала в село, мне как доктору выделили миллион рублей подъемных денег. На них купили машину. Нехватки денег не испытывали, жили как все, ничем не выделялись».

«Мы не наживаемся на чужой беде»

«Супруга могли подставить очень плохие люди, те, кому он доверял, в первую очередь это коллеги. Виталий, как правило, ничего не рассказывал, - продолжает Наталья Илькаева. - Он скрытный человек, все держал в себе. Видимо, не хотел меня расстраивать, поэтому ничего не говорил.

Я знаю, что деньги мужу передавал мой бывший коллега с Яваса Костычев. Муж говорил мне, что он просит ему помочь. Виталий объяснял ему, что если осужденный по материалам дела весь положительный, то его и так отпустят по УДО. Вы же знаете, что отпускает по УДО не прокурор, а судья. По закону, если осужденному остается отбывать меньше двух третей срока и у него положительная характеристика, то суд отпускает его условно-досрочно. Даже я, не работая в прокуратуре, это знаю.

Муж мог пообещать посмотреть материалы дела и, если они положительные, не вставлять палки в колёса при рассмотрении дела об УДО в суде. Еще Виталий объяснил, что если материалы на осужденного будут отрицательными, то он будет возражать против условно-досрочного освобождения. Насколько я знаю, у осужденного, за которого просили, были положительные характеристики, и по идее суд должен был и так выпустить его по УДО. Не знаю, для чего Костычев подставил Виталия. Возможно, он за что-то обиделся на нашу семью и решил нам таким образом отомстить.

Предлагали ли Виталию взятки раньше? Да, такое было, и неоднократно, он не раз говорил, что ему предлагали взятки. Ему звонили из Израиля, адвокаты из Москвы приезжали, встречали его, предлагали решить вопрос. Он обо всем мне рассказывал. Однако наша семья не такая, мы не наживаемся на чужой беде, нам это не нужно. Мы сами неплохо зарабатываем, наш семейный доход я уже озвучивала. Мы никогда не искали легких денег, всегда работали честно».

Алексей Николаев