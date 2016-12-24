Гуляют - все!

12 июня Саранск отмечает 378-летие

12 июня в нашей стране отмечается День России, а столица Мордовии Саранск празднует еще и День города. В этом году нашему городу исполняется 378 лет. Какие мероприятия ждут жителей и гостей Саранска - в нашем материале.



Создавать хорошее настроение нужно с самого утра. На Фонтанном спуске с 10.00 будет работать выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации. С 12.00 до 18.00 здесь будут проходить различные акции - «Я рисую Россию! Я рисую Саранск!», «Разрешите вас обнять!», «Поздравь любимый город».

На Советской площади мероприятия стартуют также в 10 утра - в это время начнется акция «Флаг моей России». В течение дня на Советской площади будет проходить много интересного. Например, вы сможете посетить творческие мастерские, городские соревнования по перетягиванию каната среди учащихся средних профессиональных учреждений, начало в 10.00. Соревнования по рубке шашкой с участием Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое» начнутся в 11.00, в это же время будет проходить открытое Первенство городского округа Саранск по армспорту. С 12.00 до 15.00 жители и гости Саранска смогут принять участие в фестивале национальных культур, а в 17.00 - отведать «Праздничной каши».

Сквер за памятником В.И. Ленину также не будет пустовать, здесь с 11 до 17 часов пройдет фестиваль национальной мордовской кухни.

Конечно, нет праздника без песен. На главной сцене Советской площади в 11.00 начнется концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества Саранска. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Краски счастливого детства», начало в 12.00. В это же время начнется игровое действо с участием ростовых кукол, аниматоров и сказочных персонажей.

В 12.30 состоится церемония награждения лауреатов XIV Республиканского конкурса творческих работ «Святыни земли мордовской» и регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя», сразу после - в 13.00 - концерт национально-культурных автономий и объединений. В 14.30 начнется концерт «Саранск - 378! Лучшее…» с участием творческих коллективов городского округа Саранск.

Праздничный вечер продолжит в 16.00 концерт народного оркестра народных инструментов г.о. Саранск, следом за ними - в 17.00 - на главную сцену поднимутся участники музыкального шоу «Хор TIMЕ».

Чествование лучших по профессии начнется в 17.45. А затем вновь наступит время песен и танцев. Так, в 18.00 стартует музыкальный DANSпроект «Танцевальная мозаика», в 19.00 перед собравшимися выступят артисты Мордовской государственной филармонии, в 20.00 начнется концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи».

«Танцуй, Россия! Саранск, танцуй!» - так называется танцевальный шоу-проект от DJ&MC Nemov и DJ Relax (г. Нижний Новгород), его начало запланировано на 21.00, так что к этому времени здесь ждут любителей потанцевать на свежем воздухе. В 22.00 горожан с праздником поздравит Глава Мордовии Владимир Волков, а сразу после начнется праздничный салют.

Набережная реки Саранки приглашает на «Пикник Главбуха», начало в 12.00.

Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина будет еще одним местом праздничных гуляний. На летней эстраде парка в 10.30 начнется V городская летняя Спартакиада среди инвалидов, в 11.30 на сцену поднимутся творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск. В 12.30 свой концерт подарят горожанам творческие коллективы образовательных учреждений и центров детского творчества, в 13.30 стартует фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями.

Какой же праздник да без гармошки? Любителей спеть и сплясать под гармонь, а также сыграть на народном инструменте ждут на Летней эстраде в 15.00. Здесь в течение двух часов будет проходить городской праздник народного творчества «Играй, гармонь!», а затем на сцену выйдет баянист-аккордеонист Михаил Никифоров из Нижнего Новгорода.

У центрального входа в парк в 13.00 начнется концерт саранского клуба авторской песни «Нейтральная полоса». Танцевальная веранда соберет гостей на ретровечер в 17.30.

Фонтанная площадь парка весь день будет занята разнообразными игровыми программами от различных компаний.

Любителей спокойных игр ждут на площадке возле памятника В.И. Ленину, здесь в 13.00 начнутся Первенство городского округа Саранск по шашкам и шахматам среди детей и взрослых и сеанс одновременной игры.

Парк Пролетарского района также ждет гостей 12 июня. У центрального входа с 11 до 15 часов будут проходить мастер-классы и праздничные программы от различных компаний. На Летней эстраде Пролетарского парка концерт начнется в 13.00, первыми на сцену поднимутся творческие коллективы образовательных учреждений и центров детского творчества. В 14.00 начнется концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Луч», сразу после - в 15.00 - гости праздника услышат лучшие песни дуэта «Не боли душа». Праздничный вечер в 16.00 продолжит концерт Владимира и Натальи Веряскиных. В 17.00 перед собравшимися выступят Сергей Эскин и Сергей Плодухин.

Площадка у Гостиничного комплекса «Парк Отель» с 9.00 до 14.00 стает местом демонстрации новых образцов пожарной и аварийно-спасательной техники. Будет выставлена современная и редкая техника: гидроциклы, квадроциклы, катера, подвижный пункт управления, пожарные, аварийно-спасательные автомобили и многое другое. Каждый желающий сможет надеть форму пожарных и спасателей, научиться оказывать первую медицинскую помощь, представители Мордовского республиканского отделения ВДПО предоставят возможность потушить огонь с помощью огнетушителя. Помимо этого, у каждого будет возможность осмотреть мобильный учебно-тренировочный комплекс пожарных и спасателей. Любители фотографий смогут сделать отличные снимки в пожарной машине и в костюме водолаза, на катере и в боевой одежде пожарного. Также гостей выставки ждет сюрприз - концерт от коллектива вокальной группы пожарных «Дружина».

Любителей спорта ждет стадион «Старт», здесь в 11 утра стартует футбольный турнир, посвященный 378-летию со дня основания города Саранска. В это же время в Конно-спортивном комплексе начнется Кубок городского округа Саранск по конному спорту.

Отметить День России и День города можно будет и в других микрорайонах Саранска. В 10 утра на площадях по ул. Коваленко, на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова, в Парке Победы и в п. ТЭЦ-2 пройдет акция «Флаг моей России». Концертная программа в микрорайонах пройдет с 17.00 до 21.00.

«Сабантуй» и «Акша келу» ждут гостей!

15 июня в рамках Межрегионального этнокультурного транзита «Территория традиций» («КОЙ ЮРТ») на центральной площади села Лямбирь состоится национально-фольклорный праздник «Сабантуй».

Уже с 9 утра будет вестись праздничная торговля, а в 9.30 начнут выступления самодеятельные творческие коллективы Лямбирского и других муниципальных районов Республики Мордовия. В 10.00 откроется выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Сельские поселения Лямбирского муниципального района организуют выставки-презентации культурных брендов национальных сельских подворий с дегустацией блюд татарской, русской, мордовской, украинской национальной кухни.

В 11.00 начнется торжественная часть праздника, пройдет чествование передовиков различных сфер производства. В ходе праздника состоится Межрегиональный фестиваль народного творчества «Ноты дружбы».

На спортивной площадке будут проведены состязания и межрегиональные соревнования по национальной борьбе коряш. Любители активного отдыха смогут принять участие в народных играх и конкурсах. Для маленьких гостей праздника развернется игровая площадка с различными детскими развлечениями. Победителям во всех спортивных состязаниях и народных играх будут вручены призы, а самый сильный в национальной борьбе коряш получит главный приз и почетное звание «Батыр-2019». Завершится праздник «Сабантуй» праздничной дискотекой и ярким фейерверком.

В воскресенье 16 июня в с. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района состоится национально-фольклорный праздник «Акша келу». Он будет проведен в День Святой Троицы. Праздник начнётся с поднятия флага с символикой «Акша келу» и чествования передовых работников различных сфер деятельности.

В развлекательной части зрители увидят концертные выступления самодеятельных коллективов Зубово-Полянского и других районов Республики Мордовия, артистов из Саранска. У любителей частушек появится возможность исполнить любимую припевку во время проведения Межрегионального фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!».

В течение дня будут работать выставка декоративно-прикладного творчества и выставка-дегустация национальной кухни. Ценителей традиционных народных костюмов заинтересует демонстрация мокшанской национальной одежды.

Также гости могут принять участие в разнообразных спортивных состязаниях и традиционной национальной мордовской борьбе на поясах. Для активного отдыха детей на празднике «Акша келу» будут представлены развлечения на различных аттракционах.

Проведите выходные с пользой, приходите на праздники «Сабантуй» и «Акша келу»!