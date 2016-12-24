Стрельба на Химмаше

Жители дома 43 по улице Косарева не на шутку перепугались, когда услышали выстрелы во дворе своей многоэтажки. Огонь из пистолета открыл 31-летний Максим Данилкин. Первыми на место происшествия прибыли бойцы вневедомственной охраны Росгвардии и задержали стрелка.

Около трех часов дня 30 мая жители дома № 43 сообщили в полицию, что у дома слышны хлопки, похожие на выстрелы. Для проверки информации на место выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Люди в бронежилетах и касках уточнили приметы стрелка, а спустя несколько минут на улице Косарева заметили подходящего под описание мужчину. Судя по его внешнему виду, он был либо пьян, либо под кайфом. Увидев патрульный автомобиль, Данилкин попытался скрыться в ближайшем гаражном массиве, но бойцам Росгвардии удалось задержать парня. При досмотре у него был обнаружен и изъят пневматический пистолет. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

Забегая вперед, скажем, что Данилкин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, поэтому сказать точно, под воздействием чего он находился, сейчас не представляется возможным. За отказ от прохождения освидетельствования он был оштрафован мировым судом на 4 тысячи рублей.

Известно, что Максим Данилкин проживает вместе с гражданской супругой и двумя детьми. В тот день он решил погостить у своих родителей. По одной из версий, парню на мобильный позвонила сожительница, разговор не задался, произошел конфликт. Возлюбленная стала кричать на своего суженого, вероятно, из-за его состояния, а когда он вернулся домой, то скандал разгорелся с новой силой. Максим вспылил, взял с собой пневматический пистолет (внешне напоминающий пистолет Макарова) и принялся палить еще в подъезде дома. Выстрелами оказалось разбито стекло в двери на лестничной площадке в подъезде. Примечательно, что в лифте правоохранители обнаружили кровь, которая, судя по всему, принадлежит самому стрелку. Из подъезда Данилкин переместился во двор и зачем-то выместил всю злость на своей машине «Шевроле Лачетти» - выстрелами он пробил стекло на правой передней двери и сделал несколько пулевых отверстий в кузове.

Сейчас сотрудники Следственного комитета и МВД по РМ проводят проверку по факту стрельбы на Химмаше. Не исключено, что Максиму Данилкину может грозить уголовное дело, ведь в его действиях вполне можно усмотреть признаки такого преступления, как хулиганство.