Район «Юбилейный» получит новый автобусный маршрут

В понедельник на совещании в Администрации города начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил о результатах обобщения общественного мнения по новому маршруту в микрорайоне «Юбилейный». Ранее Глава Саранска Петр Тултаев давал поручение максимально учесть мнение горожан при организации транспортного сообщения «Юбилейного» и микрорайонов города, а при необходимости скорректировать маршруты, участвовавшие в голосовании.

«С учетом мнения горожан принято решение пустить в микрорайон «Юбилейный» два маршрута. Причем один из них начнет свою работу уже 30 мая. Это стало возможным благодаря заявлению перевозчика, который осуществляет перевозки по автобусному маршруту № 5, с предложением об изменении данного маршрута. Организация этого маршрута позволит объединить два маршрута, которые участвовали в голосовании», - сообщил Игорь Белорунов.

Трасса измененного автобусного маршрута № 5 будет пролегать по следующим улицам: Республиканская больница № 5 - ул. Косарева - пр. 70 лет Октября - ул. Севастопольская - заезд во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный» (дублер ул. Севастопольской - дорога вдоль набережной р. Тавла - дорога вдоль ул. Кочкуровской) - ул. Севастопольская - ул. А. Невского - пр. 50 лет Октября - ул. Энгельса - ул. Ульянова - ул. Гагарина - ул. А. Невского - ул. Севастопольская - заезд во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный» (ул. Кочкуровская - дорога вдоль ул. Кочкуровской - ул. Севастопольская - дорога вдоль набережной р. Тавла - дублер ул. Севастопольская) - ул. Севастопольская - пр. 70 лет Октября - ул. Косарева - Республиканская больница № 5.

На маршруте № 5 будут работать 12 единиц автобусов марки «ПАЗ» и автобусы малой вместимости - «газели». Интервал движения в пиковые часы составит 10-12 минут, межпиковое время до 20 минут.

«По маршруту, соединяющему микрорайон «Юбилейный» и Центр, который также участвовал в голосовании, сейчас завершается подготовка нормативно-правовых актов согласно законодательству. В июне будет объявлен конкурс на определение перевозчика. По его итогам будет организован маршрут, который пролегает по микрорайону «Юбилейный» - улице Севастопольской - улице Волгоградской - улице Коммунистической - улице Ботевградской - улице Полежаева - пр. Ленина - улице Коммунистической - улице Волгоградской - улице Севастопольской - микрорайон «Юбилейный», - рассказал Игорь Белорунов.

«Запускайте маршрут с 30 мая, если нет никаких препятствий. Мы хотели запустить один маршрут, но запускаем два. Посмотрим, как люди оценят наши действия», - резюмировал Петр Тултаев.