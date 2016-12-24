Район «Юбилейный» получит новый автобусный маршрут

«Я бы их вообще запретил!»
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...