Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин подал рапорт об отставке

Коллеги из соседнего региона сообщают, что уроженец Мордовии, министр МВД по Чувашии генерал-майор Сергей Неяскин подал рапорт об отставке. Об этом высокопоставленный полицейский сообщил на планерке с командным составом в режиме видео-конференц-связи. Сейчас Сергей Неяскин находится в отпуске, а обязанности руководителя ведомства исполняет полковник полиции Александр Смирнов.

Вполне возможно, что отставка генерала связана с инцидентом, который произошел на тренировочной базе спецназа «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, где в компании друзей отдыхал сын Неяскина. В прошлом номере «ВС» сообщал о разразившемся в Чувашии скандале. 27-летний сын Сергея Неяскина Дмитрий, занимающий должность заместителя министра юстиции Чувашии, на майские праздники отдыхал на базе отдыха МВД Чувашии с другом и спутницами. Молодые люди разожгли камин в коттедже, а сами ушли париться в баню. Когда вернулись, коттедж уже сгорел дотла. Причины пожара устанавливаются, но уже сейчас ясно, что ущерб может оцениваться в миллионы рублей.

ЧП случилось в поселке Кувшинка Заволжского района Чувашии на базе, предназначенной для тренировок отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по Чувашии. Однако на базу часто наведывалось отдыхать начальство. Для высокопоставленных гостей на базе имелся специальный коттедж для отдыха командного состава. Именно там в ночь со 2 на 3 мая в шумной компании своих друзей и девушек отдыхал сын министра - Дмитрий Неяскин. При этом молодой человек не имел никакого права находиться на режимном объекте, ведь к МВД ни он, ни его друзья не имеют никакого отношения.