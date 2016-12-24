Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин подал рапорт об отставке

«Куплю должность в ипотечной корпорации Москвы»
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники