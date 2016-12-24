Экс-глава Горяйновки получила условный срок за махинации с землей

«Для нас это документ, омытый кровью!»
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность