Экс-глава Горяйновки получила условный срок за махинации с землей

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор бывшей главе администрации села Горяйновка Октябрьского района Саранска 57-летней Раисе Устимовой. Она обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере. Дама провернула аферу, по итогам которой экс-чиновнице отошли несколько земельных участков в двух пригородных населенных пунктах.

В 2006 году Раиса Устимова на своем рабочем месте нашла незаполненные бланки свидетельств о праве собственности на землю образца 1992 года. На них имелись оттиски печати «Горяйновский сельский Совет народных депутатов». Бланки при умелом оформлении давали право оформить землю в собственность в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по РМ.

Глава сельской администрации быстро подсчитала примерную стоимость земельных участков в пригороде Саранска и смекнула, что это ее шанс весомо пополнить семейный бюджет. Раиса Устимова воспользовалась своим служебным положением и стала оформлять земельные участки в селе Грибоедово и деревне Танеевка в собственность. Следствие считает, что Устимова неоднократно проворачивала земельную экспроприацию с декабря 2006-го по март 2015 года. Для этого она изготавливала липовые документы на подставных людей. В бумагах были прописаны ложные сведения о собственниках земельных участков. Таким образом, сельская чиновница обманом завладела четырьмя земельными участками. До «захвата» их Устимовой земля относилась к неразграниченной государственной собственности и находилась в оперативном управлении администрации Саранска. В итоге мэрии города был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 миллион 175 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства Раиса Устимова вину признала и раскаялась. Приговором суда она была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в доход государства в сумме 10 тысяч рублей. Суд признал за администрацией Саранска право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Устимовой в счет возмещения материального ущерба 1 миллиона 175 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.