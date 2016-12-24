«Куплю должность в ипотечной корпорации Москвы»

Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность

В пятницу 24 мая в Ленинском районном суде Саранска избирали меру пресечения 57-летнему москвичу Валерию Кибе. Заместитель председателя правления Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Валерий Киба пообещал первому вице-президенту одного из мордовских банков трудоустроить его на выгодную должность в ипотечную корпорацию Москвы. Банкир перечислил столичному «кадровику со связями» 4 миллиона 100 тысяч рублей, но теплое местечко занял другой человек.

«Прошу убрать прессу из зала суда»

В суде перед заседанием журналисты пытались выяснить у руководящего сотрудника финансового учреждения, как такой искушенный в денежных вопросах человек мог попасться на удочку мошенников. На что получили отказ от каких-либо комментариев.

Вскоре в зал суда в наручниках завели Валерия Кибу. Процесс начался со стандартной процедуры установления личности подозреваемого. Вот что рассказал москвич:

- Родился в Москве, проживаю там же. Работаю заместителем председателя правления Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан. Образование высшее. Фактически состою в брачных отношениях с гражданской супругой. На иждивении никого не имею, но у моего престарелого отца полностью не видит один глаз, я практически ежедневно за ним ухаживаю. Ему 88 лет, он инвалид, но какой группы, я не помню. Кто сейчас ухаживает за отцом? Никто. Его супруга, моя мама, умерла 7 лет назад. Дети уже взрослые. Сын проживает в служебной квартире в московском районе Бутово, работает в Росимуществе. У меня есть еще один сын, приемный от первой жены, но с ним уже давно не общаемся. Моя гражданская супруга живет на съемной квартире с мамой. Ухаживает за ней после инсульта.

- Где вы постоянно проживаете с отцом или со своей гражданской супругой? - спрашивает судья.

- Я живу то с отцом, то с супругой.

- То есть отец самостоятельно сможет проживать в ваше отсутствие?

- Ваша честь, я приезжаю к отцу практически каждый день, покупаю продукты, готовлю еду. Отец наливает из чайника воду и льет мимо кружки.

- Когда вы были задержаны?

- 22 мая.

- Вы сами или ваши близкие имеют заболевания или инвалидность?

- Я сам страдаю гипертонией, в детстве была эпилепсия, приступы иногда случаются. Последний раз был два года назад. Еще у меня подагра и проблемы с поджелудочной. На учете я не состою. У сына заболевание сердца, а у супруги пониженное давление, порой бывает 80 на 30, и аллергия.

- Заграничный паспорт имеется?

- Да, имеется, он находится у меня дома… Ваша честь, у меня вопрос, в течение какого времени я смогу обжаловать постановление, если оно меня не устроит?

- В течение 3 суток с момента получения копии постановления.

После того как вопросы к подозреваемому закончились, потерпевший банкир заявил:

- Ваша честь, я прошу убрать прессу из зала суда, поскольку будет обсуждаться моя личная жизнь.

Следователь, прокурор и подозреваемый поддержали это ходатайство, и судья потребовала, чтобы журналисты удалились. Как стало известно «ВС», никаких подробностей личной жизни банковского работника на процессе не оглашалось.

В Москве все имеет свою цену

Несмотря на закрытый характер процесса, журналистам удалось выяснить подробности этой скандальной истории. Началась она в 2014 году. Банкир из Мордовии решил покинуть родную республику и переехать с семьей в Москву, а потому через знакомых стал подыскивать хорошие должности в столице. Приятель из Нижнего Новгорода познакомил его с москвичом Валерием Кибой. Солидный мужчина заявил, что обладает обширными связями в различных структурах и вполне мог бы посодействовать трудоустройству на приличное место. В частности, Киба называл одну из высоких должностей в ипотечной жилищной корпорации Москвы. При этом «статусный кадровик» прямо заявил, что в столице все имеет свою цену. Банкир был не против отблагодарить москвича, лишь бы место досталось ему.

Следствие считает, что Валерий Киба пару лет водил нашего земляка за нос, обещая трудоустроить его в ипотечную жилищную корпорацию Москвы. С января 2014-го по февраль 2016 года банкир из Мордовии по просьбе «москича» периодически переводил деньги на его банковскую карту. В среднем такие транши составляли 500 тысяч рублей. Однако в определенный момент финансисту попалась информация о новом назначении на «его должность» в ипотечной жилищной корпорации Москвы. И в этом сообщении фигурировала вовсе не его фамилия. Тогда он понял, что москвич его обманул. Банковский работник связался с москвичом и потребовал вернуть все перечисленные деньги - 4 миллиона 100 тысяч рублей. Тот клятвенно пообещал вернуть все до последней копеечки, но за два года не вернул ни рубля. В 2017 году пострадавший банкир обратился с заявлением о мошенничестве в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РМ. После этого Валерий Киба дважды перечислил своему бывшему «протеже» по 30 тысяч рублей.

«Деньги брал на ведение совместного бизнеса»

Насколько известно, сейчас Валерий Киба своей вины не признает и утверждает, что деньги от мордовского банкира получал вовсе не за трудоустройство. «Деньги брал, но не для того, чтобы кого-то трудоустроить, а на ведение совместного бизнеса, - сообщил он правоохранителям. - У меня и расписка об этом имеется, которую мы подписали вместе с Черновым».

Топ менеджер банка эту информацию подтвердил и рассказал, как появилась эта бумага. После того как было подано заявление в полицию, он вместе с оперативником отправился в Москву на встречу с должником. Киба тогда заявил, что готов вернуть деньги, но только при одном условии - стороны должны подписать расписку о том, что москвич взял деньги на ведение совместного бизнеса. Что-то другое он писать отказывался, и наш земляк был вынужден согласиться и подписать эту расписку. На самом же деле никакого разговора о ведении совместного бизнеса не было.

У москвича может быть сообщник

В суде следователь УМВД по Саранску просила взять Валерия Кибу под стражу. Из ее выступления следует, что уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в декабре 2017 года. Срок следствия неоднократно продлевался, приостанавливался и возобновлялся. В июне прошлого года Валерий Киба был объявлен в розыск.

Следователь заявила, что Валерий Киба подозревается в тяжком преступлении, уголовное наказание за которое предусматривает наказание до 10 лет неволи. Поскольку у подозреваемого имеется заграничный паспорт, то он может скрыться от следствия и суда. Кроме того, у следствия есть реальные основания полагать, что он мог провернуть многомиллионную махинацию не один, а с сообщником, личность которого пока не установлена. Оставаясь на свободе, Киба может вступить с ним в контакт и воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Валерий Киба и его адвокат возражали против ходатайства следователя и просили суд избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

При вынесении решения суд указал, что подозрение в инкриминируемом ему преступлении подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелями и другими материалами дела. Суд посчитал, что Киба может нарушить более мягкую меру пресечения и скрыться от следствия и суда, что затруднит расследование по делу.

Кроме того, суд посчитал, что наличие заболеваний у подозреваемого не может служить основанием для избрания более мягкой меры наказания, поскольку он может получить медицинскую помощь в следственном изоляторе и стационарах УФСИН России и Минздрава.

В итоге Валерия Кибу отправили в следственный изолятор до 23 июня.