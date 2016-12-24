Нелегальная красота

Клиенток саранского салона красоты кололи контрафактным ботоксом

Скандал разразился в саранском салоне красоты «Ювента». Полицейские обнаружили в заведении не сертифицированные в России препараты ботокса (вещество, используемое в медицине для разглаживания морщин). Последствия уколов такими препаратами могут оказаться для пациенток салона непредсказуемыми. Борцы с экономическими преступлениями изъяли все контрафактные препараты ботулотоксина, а представители Следственного комитета по РМ возбудили в отношении директора «Ювенты» Елены Дагар и двух администраторов, Ольги Малышиной и Марины Зайцевой, уголовное дело по статье «Сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере». Статья предусматривает наказание до 8 лет неволи.

Изъято 10 флаконов запрещённых препаратов

Оперативная информация о том, что в «Ювенте» торгуют запрещенными препаратами, дошла до сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Саранску. Опера провели в салоне по улице Титова, 22 контрольную закупку и выявили препараты ботокса, содержащие признаки контрафактности (в частности, «Refinex» и «Botulaks»). Еще в начале мая на странице «Ювенты» в социальной сети значится такая запись: «Ботулинотерапия верхней трети лица позволяет избавиться от мимических морщин, приподнимает брови и делает ваш взгляд более молодым. Мы используем ботулотоксины Релатокс, Ботокс, Диспорт и Ботулакс. Эффект сохраняется от 2 до 6 месяцев. Стоимость от 3 тысячи рублей!». Про запрещенные препараты не сказано ни слова.

Всего шесть препаратов ботулотоксина имеют сертификацию в нашей стране. Но еще столько же веществ, используемых на косметологическом рынке, реализуются нелегально. Когда саранские полицейские попросили администраторов предъявить сертификаты на ботокс, никаких документов им предоставить не смогли. В итоге сотрудники ОЭБиПК изъяли в «Ювенте» десять флаконов ботокса, они хранились в морозильной камере.

В дальнейшем администратор салона красоты Марина Зайцева призналась, что несертифицированные препараты они заказывали через интернет, а о том, что они запрещены, якобы не знали. Еще дама заявила, что левый ботокс кололи только знакомым по символической цене. Более того, Зайцева рассказала, что на себе испытала уколы молодости и продемонстрировала гладкий лоб.

В региональном МВД заявили, что в салоне красоты были изъяты документы, которые подтверждают, что флаконы с лекарственными препаратами не просто хранились в заведении, но шли на продажу. Все желающие избавиться от морщин могли как приобрести их в самой «Ювенте», так и заказать на дом с курьером. Торговля контрафактным ботоксом происходила с декабря 2018-го по 22 мая 2019 года. Вероятно, сотрудники салона смело использовали запрещенные препараты на своих клиентках во время омолаживающих процедур. О количестве пострадавших правоохранительные органы пока не сообщают.

Следственный комитет по РМ по материалам полицейских возбудил уголовное дело по статье «Сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере». По этой статье ответ будут держать директор косметологического салона Елена Дагар, а также администраторы Ольга Малышина и Марина Зайцева.

Как сообщила старший помощник руководителя СКР по РМ Наталья Афанасьева, следствием устанавливаются возможные соучастники преступления, связанные с поставкой в республику и реализацией незарегистрированных лекарственных препаратов. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела косметические средства, медицинская и бухгалтерская документация, а также иные объекты, имеющие значение для уголовного дела. Расследование продолжается.

«Признавшись в преступлении, я продолжаю жить и трудиться»

Примечательно, что некоторые клиентки, несмотря на обнаруженные запрещенные препараты, готовы и дальше хранить омолаживающую верность салону красоты. На странице «Ювенты» в социальной сети Елена Дагар опубликовала вот такие смс-сообщения:

- Сегодня прочитала г…ностатейку про «Ювенту». Вы замечательный специалист с золотыми руками, люди, у которых есть мозг, прекрасно понимают, для чего все это делается! Сил вам и терпения с мордовскими крысками! Лично я как ходила к вам, так и дальше ходить буду. Все наладится, я в этом уверена!

- Аленочка, я переживаю вместе с тобой, до слёз обидно… Знаю, что ты сильная, ты с здравым умом и переживешь эту всю грязь. А этим людям всё с лихвой вернётся. Ален, мы с тобой, все, кто вас любят, не поведутся на эту грязь…

- Спасибо всем коллегам и пациентам за слова поддержки в мой адрес, - ответила Елена Дагар. - Я понимаю, что шумиха вокруг «сенсации» с несертифицированными препаратами необходима для назидательного примера всем остальным докторам и клиникам. Признавшись в преступлении, я продолжаю жить и трудиться. Любая неприятность - хороший урок. Дом красоты «Ювента» продолжает принимать клиентов в прежнем режиме с ещё более строгими правилами!

А вот что о себе пишет руководитель дома красоты «Ювента» Елена Дагар: «Дипломированный врач - дерматокосметолог со стажем работы более 10 лет. Обладательница более сорока дипломов и сертификатов по биоревитализации, контурной пластике, ботулинотерапии, нитевому лифтингу и перманентному макияжу. Тренер компании «Aestetika» (Москва) по мезотерапии и контурной пластике. Аспирант кафедры факультетской хирурги МГУ им. Н.П. Огарева с 2017 г.

Образование: В 2006 году окончила медицинский институт МГУ им. Н.П. Огарева, специальность «Лечебное дело». В 2008 году - интернатуру на кафедре кожных и венерических болезней по специальности «Дерматовенерология» медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева. В 2008 году - обучение на базе учебного центра «Парк знаний» (Казань), специальность «Косметология и визаж».

Счастливая жена и мать троих дочерей. Увлечения: посещение тренажерного зала, чтение книг по личностному росту и бизнесу, путешествия. Планы: оставаться в топе лучших клиник Саранска, внедрение клеточных технологий омоложения, создание новых рабочих мест».

О других фигурантах скандала на сайте салона содержится такая информация:

«Ольга Малышина - работаю администратором. Образование высшее экономическое (Саранский кооперативный институт, специальность - «Финансы и кредит» 2009-2013).

С 2013 года работаю в доме красоты «Ювента», продвигаю продукцию нашей компании, общаюсь с косметологами других салонов и, конечно, с нашими клиентами, ответственна и целеустремленна. Мне нравится ставить для себя цели и достигать их!».

«Марина Зайцева. Администратор. Имеет огромный опыт в медицинской деятельности. В 1980 году окончила Ардатовское медицинское училище по специальности «Фельдшер». Более 30 лет возглавляла сельский фельдшерско-акушерский пункт в Алатырском районе Республики Чувашия. С 2017 года работает в нашей клинике администратором и финансовым директором. Отличается высоким уровнем дисциплины, ответственности, трудоспособна и дружелюбна!».

Сертификация ботокса

Ботокс - это вещество-наполнитель, используемое в медицине для разглаживания морщин, купирования функций потовых желез и пр. Медицинский препарат, который может негативно повлиять на здоровье и внешний вид человека в случае применения некачественного аналога. Каждое учреждение, использующее его в своей практике, должно пройти сертификацию соответствия ботокса установленным нормам.

Косметические средства, используемые в индустрии красоты, зачастую завозятся в страну без разрешения и регистрации. Следовательно, клинические испытания данные препараты не проходили, и их безопасность не доказана. Помимо этого, при перевозке таких товаров могут нарушаться условия хранения и транспортировки.

Инъекционная косметология в России развивается по законам параллельной реальности. В ногу с легальным оборотом токсинов, филлеров, биоревитализантов и мезококтейлей идет торговля контрафактом и подделками абсолютно всех продуктов легитимной линейки. По оценкам экспертов, «серый» рынок по объемам продаж занимает около 30% от всего обращения этого вида инъекций.

Особая ниша в «сером» сегменте косметологических средств - продажи незарегистрированных препаратов и медицинских изделий, которые могут не уступать сертифицированным продуктам по качеству, но документального подтверждения такого соответствия нет: их ввоз не отслеживается таможней, поэтому они классифицируются российским законодательством как контрафакт.

Алексей Николаев