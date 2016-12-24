В Мордовии адвоката подозревают в незаконном обороте наркотиков

Руководитель СКР РФ по РМ возбудил уголовное дело в отношении адвоката Екатерины Илькаевой. Женщина подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как поясняют в ведомстве, в ночь на 23 мая 2019 года в Саранске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при личном досмотре у адвоката был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество оказалось наркотическим средством в крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.