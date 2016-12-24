В Саранске прошел День памяти людей, умерших от СПИДа

Наш город

19 мая около храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, прошла акция, посвящённая Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. 
Цель данной акции - информировать общество о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга, выразить солидарность с больными людьми, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.
После панихиды участники акции развернули возле храма большой баннер с именами умерших от СПИДа.
По словам специалиста Мордовского центра профилактики и борьбы со СПИДом, врача-инфекциониста Маргариты Бочкаевой, по состоянию на 1 мая текущего года в республике выявлено 2097 ВИЧ-инфицированных.
«Благодаря таким акциям мы призываем население республики ответственно подходить к вопросу сохранения своего здоровья и объясняем каждому, как можно избежать заражения ВИЧ-инфекцией», - говорит волонтер Татьяна Кошелева.
По окончании акции волонтеры раздали прохожим информационные буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции и выпустили в небо красные шары в память о жертвах недуга.

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