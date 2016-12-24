В Саранске прошел День памяти людей, умерших от СПИДа

«До лампочки!»
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году