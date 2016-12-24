Универсальный зал на Площади Тысячелетия получит новое название

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После завершения строительных работ он будет именоваться «Саранск Ареной». Выездное совещание на стройплощадке провел Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.
Сейчас на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. Всего задействовано около 300 человек. По словам премьер-министра, на базе комплекса, общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, смогут тренироваться не только ведущие спортсмены республики, но и школьники. Для них будут открыты ледовая площадка (которая при необходимости может трансформироваться для проведения концертов, массовых спортивных и культурных мероприятий), медико-восстановительный центр, тренажерный, хореографический и гимнастический залы, а также кафе-ресторан. Заметив, что работы необходимо проводить на высоком уровне, с использованием современных качественных материалов, Владимир Сушков призвал увеличить количество строителей с целью скорейшего ввода объекта в строй.
Как уточнил впоследствии вице-премьер - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, возведение зала началось в 2011 г. Однако сроки сдачи его в эксплуатацию неоднократно переносились. Новый ориентир - 2020 год. «Сейчас решается вопрос по остаточному финансированию, работы там примерно на год, - сказал Виктор Цыганов. - Объект очень интересный, таких в России еще нет». 
Добавим, что название «Саранск Арена» выбрано по результатам проведенного голосования. Вариантов предлагалось великое множество. От очевидных, типа Дворца Тысячелетия или даже просто Универсального зала, до помпезных («Миллениум-Холл», «Сияжар», «Шумбрат-Арена»). 

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