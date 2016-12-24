Универсальный зал на Площади Тысячелетия получит новое название

После завершения строительных работ он будет именоваться «Саранск Ареной». Выездное совещание на стройплощадке провел Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.

Сейчас на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. Всего задействовано около 300 человек. По словам премьер-министра, на базе комплекса, общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, смогут тренироваться не только ведущие спортсмены республики, но и школьники. Для них будут открыты ледовая площадка (которая при необходимости может трансформироваться для проведения концертов, массовых спортивных и культурных мероприятий), медико-восстановительный центр, тренажерный, хореографический и гимнастический залы, а также кафе-ресторан. Заметив, что работы необходимо проводить на высоком уровне, с использованием современных качественных материалов, Владимир Сушков призвал увеличить количество строителей с целью скорейшего ввода объекта в строй.

Как уточнил впоследствии вице-премьер - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, возведение зала началось в 2011 г. Однако сроки сдачи его в эксплуатацию неоднократно переносились. Новый ориентир - 2020 год. «Сейчас решается вопрос по остаточному финансированию, работы там примерно на год, - сказал Виктор Цыганов. - Объект очень интересный, таких в России еще нет».

Добавим, что название «Саранск Арена» выбрано по результатам проведенного голосования. Вариантов предлагалось великое множество. От очевидных, типа Дворца Тысячелетия или даже просто Универсального зала, до помпезных («Миллениум-Холл», «Сияжар», «Шумбрат-Арена»).