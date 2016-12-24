Полицейские за неделю изъяли 500 литров контрафактного пойла

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ в ходе операции «Алкоголь» только за одну неделю изъяли из оборота около 270 литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 50,5 литра водки, 18 литров спиртосодержащей жидкости и более 200 литров спиртосодержащих лосьонов.

По информации начальника отделения УЭБиПК МВД Николая Григорькина, в гаражном обществе в Пролетарском районе Саранска дельцы продавали любителям выпить спиртосодержащие флаконы с лосьоном «Чистый люкс», «Хлебный люкс». Оперативниками УЭБиПК МВД по РМ из автомобиля, который находился в гаражном кооперативе, изъято 1,8 тысячи флаконов косметического лосьона. Кроме того, выявлены факты продажи подобных лосьонов различных наименований («Тройной одеколон», «Чистый», «Хлебный», «Вита Септ», «Тоник Красного перца») в торговых киосках Саранска.

В ходе операции полицейские остановили машину, в которой перевозили алкогольную продукцию без специальной маркировки и необходимых документов. Изъято 40 бутылок водки «Белуга», 10 литров спиртосодержащей жидкости. В некоторых торговых точках полицейские нашли водку без соответствующей лицензии и акцизных марок. Из оборота в магазинах в Саранске и Рузаевке изъята водка марок «Финская серебро», «Царская охота», «Родники Сибири», «Фаворит королевский», «Гжелка» и 8 литров спиртосодержащей жидкости.

Как заявил Николай Григорькин, весь изъятый алкоголь, признанный экспертами фальсифицированным, уничтожается - сливается в канализационный коллектор в присутствии комиссии. Несколько лет назад оперативники изъяли 40 тонн контрафактного пойла, тогда полицейским пришлось сливать его в коллектор целый день.