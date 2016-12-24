В Саранске очистили от бурелома лесопарк Пролетарского района

На минувшей неделе в лесопарке Пролетарского района была замечена небывалая оживленность. В обычно очень тихом и уютном лесу всю неделю кипела работа людей и машин. Направлена она была на уборку лесного массива от завалов бурелома, оставленного в минувшем году после себя природным катаклизмом.

В результате урагана разрушительной силы, прошедшего в 2018 году, лесопарк Пролетарского района пострадал очень сильно. Были повалены несколько сотен деревьев. Все это стало причиной довольно печального и устрашающего зрелища. Парк приобрел неухоженный и неуютный внешний вид, что многих, особенно постоянных его посетителей, совершенно не радовало.

«Силами только муниципальных предприятий Саранска навести порядок здесь оказалось невозможно, - рассказывает о ситуации первый заместитель главы администрации Пролетарского района Саранска Александр Голюшев. - Часть работ по расчистке мы выполнили еще в прошлом году, но полностью привести парк в порядок только муниципальным предприятиям и управляющим компаниям оказалось не под силу. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к организациям и предприятиям всех форм собственности, располагающимся на территории нашего района. Все мы живем в нашем городе, и приятно находиться в нем, когда он чист и ухожен, но важнее внести в это свой вклад. Особенно когда городу это действительно необходимо».

Администрацией Пролетарского района Саранска был брошен клич ко всем промышленным предприятиям с просьбой об оказании помощи. Целый ряд предприятий откликнулся на просьбу. Свою помощь предоставили ООО «Сарансккабель», ПАО «Электровыпрямитель», ООО «ВКМ-СТАЛЬ», АО «ЖБК-1», ПАО «Саранский ДСК», МП г.о. Саранск «Горэлектротранс», МЧС, ОАО «СТЗ», ООО «Домоуправление № 1», ООО «ЖЭК № 3», ООО «Домоуправление № 5», ООО «Домоуправление № 6», ООО «ЖЭК № 8», ООО «Домоуправление № 9», АО «САЗ», Группа Компаний «Оптикэнерго», АО «Лидер-Компаунд» и МП г.о. Саранск «Пролетарское ЖРСУ».

Работы велись на протяжении четырех дней. Ежедневно лесной массив от поваленных деревьев убирали около 150 человек, в работах было задействовано 10 единиц тяжелой техники, каждая из которых в день делала по 3-4 рейса. Частично поваленные деревья были переработаны на опилки и вывезены, оставшиеся - распилены и складированы тут же. Сейчас вдоль прогулочных дорожек еще остается большое количество веток и чурбаков, которые предстоит вывезти. Горожане также могут принять участие в вывозе распиленной древесины для личных нужд. Для этого необходимо обратиться в администрацию Пролетарского района города.

«За несколько дней была проделана огромная работа, которую собственными силами нам провести было невозможно. Выражаем огромную благодарность и признательность всем неравнодушным, кто оказал помощь в уборке лесопарка Пролетарского района, руководителям предприятий, откликнувшимся на наш призыв и не оставившим родной город и район без поддержки», - сказал Александр Голюшев.