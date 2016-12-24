Петр Тултаев: «Бульвар братьев Веденяпиных станет еще одним центром притяжения Пролетарского района»

Глава региональной столицы провел рабочие совещания на городских строительных объектах

Каждое субботнее утро Петра Тултаева начинается с обхода городских территорий. С раннего утра он - один из первых посетителей ярмарок выходного дня. Глава Саранска лично проверяет организацию торговли, здесь же, как правило, проходят спонтанные приемы граждан по личным вопросам.

Ветреное субботнее утро 18 мая не стало исключением. После ярмарок выходного дня Глава города посетил ряд городских строительных объектов.

Первым таким объектом стал детский сад на улице Титова, который рассчитан на 240 мест. Общая стоимость строительства - около 200 млн рублей. Его возведение было начато в 2016 году за счет средств городского бюджета, но из-за нехватки бюджетных средств было приостановлено. Благодаря субсидии из федерального бюджета работы на объекте были возобновлены весной текущего года. Новая подрядная организация уже приступила к внутренней отделке, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Глава Саранска пообщался с представителями подрядной организации и сделал акцент на качестве выполняемых работ. «К концу года все работы на этом объекте должны быть завершены, чтобы новый детский дворец принял своих маленьких хозяев», - отметил мэр Саранска.

Петр Тултаев также побывал в четвертом микрорайоне Юбилейного, в рабочих поселках Луховка и Ялга. Здесь он осмотрел перспективные площадки под строительство детских садов.

Основным субботним объектом был бульвар братьев Веденяпиных. В текущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проведено масштабное благоустройство этой общественной территории. Сейчас ПАО «Т Плюс» ведет работы по переносу участка теплотрассы.

По итогам проведенного аукциона строительно-монтажные работы на бульваре братьев Веденяпиных будет выполнять подрядная организация ООО «Росстройком». Общая стоимость работ по благоустройству - 32 058 546 рублей. Проектно-сметная документация на парк получила положительное заключение экспертизы. Подрядная организация приступила к выполнению работ: завозятся материалы, выполняется геодезическая разбивка. Все работы планируется завершить в текущем году.

Общая площадь бульвара - 3,65 га. Здесь будут обустроены велодорожки и тротуары, детские игровые площадки для детей разных возрастов и детей с ограниченными физическими возможностями с покрытием из резиновой крошки. На территории бульвара будет высажено около 100 деревьев и кустарников. На бульваре разобьют цветник площадью 62 м2, установят более 250 ваз-цветочниц, 20 300 м2 займет газон. Территорию бульвара братьев Веденяпиных планируется оснастить Wi-Fi зоной.

Петр Тултаев подробно обсудил проект благоустройства с руководителями профильных структурных подразделений Администрации города и муниципальных предприятий, а также подрядной организации. «В этом микрорайоне есть места отдыха. Я думаю, жители простят нам временные неудобства, которые они будут вынуждены перетерпеть во время благоустройства этой территории. После завершения всех работ у них будет еще одна прекрасная зона отдыха. Уверен, бульвар братьев Веденяпиных станет еще одним центром притяжения Пролетарского района», - сказал Петр Тултаев.

К рабочему совещанию, которое на объекте проводил мэр Саранска, присоединились также жители близлежащих домов. «Петр Николаевич, благодарим за то, что бульвар братьев Веденяпиных будет благоустроен в этом году. Он давно ждал своего часа. Но у нас есть просьба: необходимо провести обрезку деревьев у многоквартирных домов по бульвару братьев Веденяпиных, а также установить освещение тротуара, который проходит по нечетной стороне проспекта 60 лет Октября», - обратилась женщина. Петр Тултаев дал поручение просчитать затраты на установку наружного освещения на указанном участке. «Что касается деревьев, то нужно провести щадящую санитарную обрезку ветвей. Нужно максимально сохранить деревья», - отметил Петр Тултаев.

Во время обходов городских территорий Глава региональной столицы также дал поручение городским предприятиям коммунального комплекса приступить к скашиванию травы на закрепленных за ними территориях.