Два человека погибли в ДТП

Массовое отравление на поминках
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
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Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...