Два человека погибли в ДТП

17 мая случились сразу два ДТП со смертельным исходом. Одно из низ произошло в Ромодановском районе. В 21 час на 25 км автодороги Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово 58-летний водитель автомашины ВАЗ-21099, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и в итоге врезался в ехавший в попутном направлении «Шевроле Круз».

За рулем иномарки сидел 23-летний водитель. В результате ДТП водитель «девяносто девятой» скончался на месте еще до приезда бригады «скорой помощи». Водитель «Шевроле Круз» с различными травмами доставлен в больницу Саранска.

В этот же день в Зубово-Полянском районе в 13.25 на 17 км автодороги Зубова Поляна - Ширингуши 37-летний водитель «десятки» не справился с управлением и съехал на обочину, отчего машина опрокинулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. 25-летний и 29-летний пассажиры с различными травмами были госпитализированы в Зубово-Полянскую районную больницу.