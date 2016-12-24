Два человека погибли в ДТП

Репортер

17 мая случились сразу два ДТП со смертельным исходом. Одно из низ произошло в Ромодановском районе. В 21 час на 25 км автодороги Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово 58-летний водитель автомашины ВАЗ-21099, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и в итоге врезался в ехавший в попутном направлении «Шевроле Круз». 
За рулем иномарки сидел 23-летний водитель. В результате ДТП водитель «девяносто девятой» скончался на месте еще до приезда бригады «скорой помощи». Водитель «Шевроле Круз» с различными травмами доставлен в больницу Саранска. 
В этот же день в Зубово-Полянском районе в 13.25 на 17 км автодороги Зубова Поляна - Ширингуши 37-летний водитель «десятки» не справился с управлением и съехал на обочину, отчего машина опрокинулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. 25-летний и 29-летний пассажиры с различными травмами были госпитализированы в Зубово-Полянскую районную больницу.

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