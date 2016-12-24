Покупка стройматериалов в Сети обернулась потерей 60 тысяч рублей

Репортер

С заявлением о мошенничестве в ОМВД России по Ромодановскому району обратилась 43-летняя жительница Саранска. Для строительства дачного дома ей необходимы были строительные материалы. Женщина наняла строительную бригаду, старший рабочий нашел на сайте «Авито» объявление о продаже необходимых материалов по приемлемой цене. Далее с продавцом общалась горожанка. Сначала она перечислила на банковский счет продавца предоплату, а при доставке товара - оставшуюся сумму (всего 60 тысяч рублей). Однако, когда материал привезли по адресу, даму попросили оплатить заказ на месте. Оказалось, что настоящий продавец денег не получал, а финансами завладел  аферист, который вел переговоры и с покупателем, и с продавцом.

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