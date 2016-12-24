Покупка стройматериалов в Сети обернулась потерей 60 тысяч рублей

Искусство КНДР в Саранске
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах