Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы

Клиенты Сбербанка жалуются на хищение денег через платежные терминалы. Схема отъема денег такая - мошенник начинает в банкомате платежную операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд. Если в этот период свою карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего. В банке призывают клиентов быть внимательнее.

На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка. Один из пострадавших рассказал, что пришел в отделение банка, вставил карту в терминал, ввел пин-код - и с его счета тут же списались 15 тысяч рублей в счет оплаты чужого телефона. В Сбербанке заявили, что терминал настроен таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце способ оплаты - картой или наличными. Если предыдущий клиент выбрал «оплата картой» и не завершил операцию, то следующий, вставив свою карту, ее завершает. Время, после которого терминал прерывает операцию, - полторы минуты. Остается надеяться, что банк значительно сократит это время (в терминалах других банков тайм-аут длится всего 30 секунд) либо перенастроит программу.

Правоохранители сообщили, что случаи таких хищений появились полгода назад. Однако в последние две недели количество жертв этой махинации увеличилось в разы.