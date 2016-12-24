7-летняя девочка выпала с 6-го этажа

17 мая в Рузаевке 7-летняя девочка выпала с балкона квартиры на шестом этаже в доме № 58 по улице Ленина. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными. Девочка ждала маму с работы, забралась на балконе на стул и высунулась в открытую створку, чтобы посмотреть, не идет ли родительница, но не удержалась и вывались вниз. Стоит отметить, что маленькая жительница Рузаевки только накануне вечером вернулась домой из реабилитационного центра «Солнышко».

Мать малышки воспитывала ее одна, сразу после рождения девочки родители развелись - отец уехал из Мордовии и сейчас проживает в другом регионе. Женщина работала на рузаевском предприятии уборщицей. Больше года назад соседи по дому заметили, что девочка гуляет на улице одна, причем как днем, так и вечером, нередко остается без присмотра взрослых. Матери часто не было дома, она пропадала на работе, чтобы прокормить себя и дочку, но мизерная зарплата не позволяла даже заплатить за коммунальные услуги. Соседи сообщили о беспризорном ребенке в правоохранительные органы. Представители опеки нагрянули в квартиру, где проживал ребенок, и были поражены увиденным - в жилище не было ни электроэнергии, ни горячей воды. В связи с долгами за ЖКУ квартиру матери-одиночки отключили от коммунальных ресурсов.

Вскоре органы опеки решили, что лучше будет отправить девочку в социально-реабилитационный центр «Солнышко». По словам педагогов заведения, мать ребенка регулярно приходила и даже забирала дочь домой на выходные и каникулы. Девочка очень любила маму и всегда с нетерпением ее ждала. 1 сентября она должна была пойти в первый класс...

Днем 17 мая малышка ждала, когда мама вернется с работы. Чтобы посмотреть, не идет ли родительница домой, она вышла на балкон, открыла створку, подставила стул и выглянула, чтобы посмотреть вниз. Одно неосторожное движение - и через мгновенье раздался сильный глухой удар о землю. Очевидцы, проходившие мимо, вызвали медиков и полицию, но травмы, полученные после падения с такой высоты, оказались несовместимы с жизнью. Под балконами, куда упала девочка, до сих пор лежат цветы, плюшевые игрушки и конфеты.

Гибелью девочки после падения с балкона занимается следственный отдел по городу Рузаевка СК по РМ. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее выяснилось, что сотрудники СК возбудили еще одно уголовное дело по факту халатности чиновников отдела опеки и попечительства администрации Рузаевского муниципального района. У следствия есть основания полагать, что сотрудники опеки могли вернуть девочку матери неправомерно, что впоследствии привело к гибели девочки.

По словам старшего помощника СКР по РМ Натальи Афанасьевой, следователи изъяли необходимую документацию на семью погибшей девочки, проводятся допросы сотрудников реабилитационного центра и отдела опеки и попечительства, выполняются другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами системы профилактики мер. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства регионального управления Следственного комитета России.