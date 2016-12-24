Уроженец Мордовии избил работницу храма черенком от лопаты

35-летний уроженец Мордовии Александр Мартяшкин угодил в криминальные сводки Москвы. Наш земляк напал на пожилую работницу московского храма Святого равноапостольного князя Владимира. Прихожанину показалось, что в женщину вселились бесы, и он попытался их изгнать черенком от лопаты прямо в церкви.

В полиции Александр Мартяшкин объяснил, почему накинулся на женщину. По словам мужчины, он попросил у старушки святой воды, но у неё не оказалось освященной жидкости. Тогда Мартяшкин понял - это знак, в женщину вселились бесы! Уроженец Мордовии решил изгнать «бесноватую» из храма. «Я понял, что ей там не место, - рассказал полицейским Александр. - Я взял ее за шиворот, вывел на улицу. А там схватил подвернувшийся под руку черенок от лопаты и принялся изгонять бесов».

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и перелом левой плечевой кости. Состояние женщины врачи оценивают как критическое. В отношении Мартяшкина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Однако, судя по обстоятельствам дела, до этого может не дойти. Сейчас Мартяшкину назначена психиатрическая экспертиза, которая покажет, был ли он вменяем в тот момент, когда избивал женщину. Не исключено, что Александра могут отправить на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар.