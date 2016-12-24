Уроженец Мордовии избил работницу храма черенком от лопаты

Не киногерой
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы