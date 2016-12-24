Педофил из Сети получил 8 лет колонии

В Севастополе осужден 34-летний местный житель Александр Ильин. Он обвинялся в растлении через социальные сети 9-летней школьницы из Саранска и 13-летней девочки из Симферополя.

Правоохранители выяснили, что севастополец активно пытался совратить девочку из Саранска во время общения с ней в социальных сетях. Переписываться с школьницей из Мордовии Ильин стал в январе этого года. Все начиналось с безобидных вопросов: «Где живешь?», «Чем занимаешься?», «Что любишь делать?», но с фразой «Я люблю пошалить» беседа пошла в другое русло. Житель Крымского полуострова стал вести с ребенком переписку на сексуальные темы. Мужчина присылал школьнице фотографии своего полового органа, а взамен просил выслать свои фото в обнаженном виде.

О переписке девочки с взрослым мужчиной стало известно матери ребенка. Женщина была в шоке от того, что присылал ее дочери новый знакомый по социальной сети. Мать обратилась за помощью в интернет-приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сотрудники Главного управления криминалистики СК России совместно с коллегами из уголовного розыска и отдела «К» МВД по РМ провели проверку и выяснили, что к растлению девочки из Саранска имеет отношение житель Севастополя Александр Ильин. Мужчина трудился продавцом цветов. Пока правоохранители вычисляли любителя общения с маленькими девочками, переписку от имени школьницы вела ее мать.

Вскоре в служебную командировку в Крым выехали следователь СК и сотрудники полиции, которые и задержали Ильина в прославленном городе русских моряков. Следственный отдел Ленинского района Саранска возбудил уголовное дело по статье «Покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Суд Севастополя избрал для продавца цветов меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сразу после задержания следователи заявили, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям, связанным с растлением детей в регионах России. Выяснилось, что Ильин причастен еще и к развратным действиям в отношении 13-летней школьницы из Симферополя. С ней любитель маленьких девочек также общался в социальной сети.

В итоге суд признал севастопольца виновным в покушении на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в совершении развратных действий, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием сети Интернет и покушении на это преступление.

Приговором суда Ильин признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По окончании срока он также приговорен к ограничению свободы на 1 год.