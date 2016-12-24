Сын Неяскина погулял с огоньком

Настоящий скандал разгорелся в Чувашии с младшим сыном нашего известного земляка Сергея Неяскина 27-летним Дмитрием (он занимает пост заместителя министра юстиции Чувашской Республики). Представители СМИ из соседнего региона утверждают, что Дмитрий Неяскин отдыхал на майские праздники на базе отдыха МВД Чувашии с другом и спутницами. Молодые люди разожгли камин, а сами ушли париться в баню. В результате коттедж на базе сгорел дотла.

По данным наших коллег, «скоропалительный» инцидент произошел в поселке Кувшинка Заволжского района Чувашии. Там расположена база отдыха первого президента республики, которая какое-то время назад была передана МВД в качестве поощрительной меры за отличную работу сотрудников. Официально она была предназначена для тренировок отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Однако, как это нередко случается, на базу частенько наведывалось отдыхать начальство. Как пишет автор известной в социальных сетях группы «Омбудсмен полиции», с приходом в 2016 году Сергея Неяскина на пост министра внутренних дел Чувашии рядовые сотрудники перестали посещать базу. Со слов охранников объекта, обычных сотрудников там теперь не бывает вообще и частенько видна машина министра МВД «Toyota Land Cruiser Prado».

Для высокопоставленных гостей на базе есть специальный коттедж для отдыха командного состава. Чувашские СМИ пишут, что именно там в ночь со 2 на 3 мая в шумной компании друзей отдыхал сын министра - Дмитрий Неяскин. В разгар гулянки компания решила разжечь камин в доме, после чего все переместились в баню, оставив без присмотра открытый источник огня. А когда вернулись, было уже поздно - коттедж был весь объят пламенем. Зарево было видно с противоположной стороны Волги. Разбором оставшихся после пожара завалов занимались сотрудники полиции в течение 2 дней. Потом, как говорят, место сровняли с землёй, как будто ничего и не было, хотя ущерб может оцениваться в миллионы рублей.

Как сообщило издание «Правда ПФО», на пепелище в Заволжье, где расположена тренировочная база спецназа «Гром», выезжали многие полицейские начальники. Еще бы, в пожароопасный сезон, когда в лесах введен особый режим, вдруг начинает полыхать огонь на режимном объекте, находящемся под вооруженной охраной. К счастью, обошлось без пострадавших, и это печальное событие не предали широкой огласке. В официальных сводках, размещенных на сайте региональной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие на тренировочной базе спецназа «Гром» никак не значится. Зато есть неофициальная информация о том, что в качестве основной версии ЧП называется короткое замыкание.

Само по себе масштабное возгорание на строго охраняемом объекте заслуживает внимательного расследования. Но здесь речь идет о сыне главы МВД по Чувашии, который и сам занимает не последнюю должность в республиканском правительстве. Понятно, что молодой человек с друзьями не имел права находиться на режимном объекте. Но кого это может удивить в сегодняшних провинциальных реалиях. Сейчас причину пожара устанавливают эксперты. И кто поручится, что в заключении о причинах возгорания не появится запись о том, что оно возникло в результате попадания в коттедж молнии.

Заметим, что этот скандал для нашего земляка грянул совсем не вовремя - в ближайшее время будет решаться вопрос о продлении контракта генералу Неяскину. А тут такой конфуз.

Дмитрий Неяскин занимает в регионе должность заместителя министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики. До этого высокого назначения он работал юристом в Саратовской области, где его отец занимал пост заместителя начальника областного ГУВД. А потом Сергея Неяскина перевели с повышением в Чувашию. За отцом через некоторое время последовал и сын. Ситуация, когда сын министра внутренних дел получает значимую должность в структуре республиканской власти, изначально вызвала недоумение у некоторых депутатов Госсовета Чувашии. Так, во время сессии Госсовета, когда Сергей Неяскин отчитывался по итогам работы ведомства, депутат Игорь Моляков поинтересовался у министра: «Считаете ли вы этичным, что ваш родной сын, молодой человек из Саратова, вдруг приезжает в Чувашию и сразу занимает пост заместителя министра юстиции республики?». На это Сергей Неяскин заявил: «Сын - взрослый, гражданин Российской Федерации. Подал документы, прошел по конкурсу. А как он будет работать, пусть даст оценку руководитель в ведомстве, где он работает».