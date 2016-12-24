В Мордовии два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика

Два человека погибли, еще двое получили ранения в столкновении легковушки и грузовика. Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе республики.

На 424-м километре столкнулись «Шевроле спарк» и тягач «Ман». По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легковушки - он выехал на полосу встречного движения и не успел завершить маневр. В результате водитель и пассажир легкового авто скончались на месте. Еще два пассажира получили травмы. Сейчас по данному факту проводится проверка.