В Саранске возбуждено уголовное дело по факту продажи незарегистрированных лекарств

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора косметологического салона и двух администраторов. Их подозревают в сбыте на территории РФ незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2018-го по 22 мая 2019 года в Саранске сотрудники косметологического салона из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение действующего законодательства осуществляли продажу незарегистрированных на территории РФ лекарственных средств, используемых в косметических целях. По предварительным данным иностранные товары использовались непосредственно в самом салоне, а также сбывались по заниженной стоимости другим лицам.

Как поясняют в СКР, в настоящее время следствием устанавливаются возможные соучастники данного преступления, связанные с поставкой в республику и реализацией незарегистрированных лекарственных препаратов. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела косметические средства, медицинская и бухгалтерская документация, а также иные объекты, имеющие значение для уголовного дела.