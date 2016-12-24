В Саранске возбуждено уголовное дело по факту продажи незарегистрированных лекарств

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора косметологического салона и двух администраторов. Их подозревают в сбыте на территории РФ незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере.
По версии следствия, с декабря 2018-го по 22 мая 2019 года в Саранске сотрудники косметологического салона из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение действующего законодательства осуществляли продажу незарегистрированных на территории РФ лекарственных средств, используемых в косметических целях. По предварительным данным иностранные товары использовались непосредственно в самом салоне, а также сбывались по заниженной стоимости другим лицам.
Как поясняют в СКР, в настоящее время следствием устанавливаются возможные соучастники данного преступления, связанные с поставкой в республику и реализацией незарегистрированных лекарственных препаратов. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела косметические средства, медицинская и бухгалтерская документация, а также иные объекты, имеющие значение для уголовного дела.
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