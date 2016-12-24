В Мордовии сын зарубил отца и пытался сжечь его вместе с матерью

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту убийства 79-летнего жителя села Тургенево Ардатовского района республики.

Как поясняют в ведомстве, в ночь на 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей поселка Тургенево о возгорании частного жилого дома. До приезда сотрудников экстренных служб соседи помогли выйти из дома 77-летней хозяйке и вынесли во двор тело ее 79-летнего супруга. В ходе осмотра на теле погибшего были обнаружены рубленые раны в области головы и шеи.

По информации «ВС», к совершению преступления может быть причастен 57-летний сын потерпевших, который проживал с ними совместно. Мужчина скрылся. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения предполагаемого подозреваемого. Пострадавшая женщина также с телесными повреждениями в области головы госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Как поясняют в СКР, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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