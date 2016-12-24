Игра выходного дня

Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 33-летнему директору фирмы «Л-Медиа» Рамилю Бикбаеву, 30-летнему оператору компании «Авалон-С» Андрею Аношкину и 28-летнему оператору Сергею Зубанову. Молодые люди обвинялись в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном использовании объектов авторского и смежных прав.

Клуб на улице Невского

Весной 2015 года Рамиль Бикбаев арендовал нежилое помещение, расположенное по улице Невского, 101 (недалеко от магазина «Чайка»), закупил игровое оборудование и позвал в компаньоны по бизнесу своего хорошего знакомого Андрея Аношкина. На него он возложил обязанности начальника отдела кадров. Позже к прибыльному делу подключили еще одного приятеля - Сергея Зубанова - и привлекли к работе администраторов. За смену администратору полагалась зарплата - 1 тысяча рублей.

Но одних игровых автоматов для организации подпольного клуба было мало, для них требовались специальные компьютерные программы. Однако лицензионные версии стоили огромных денег. Саранские деятели решили воспользоваться пиратскими копиями. Так, за нелицензионные компьютерные программы австрийской фирмы «Новаматик» они заплатили около 10 тысяч рублей, тогда как официальная версия стоит около одной тысячи долларов.

Электронная картотека

При организации нелегального казино Бикбаев и его команда особое внимание уделили конспирации. Прежде всего, было решено, что заведение будет функционировать только по выходным. Дельцы считали, что правоохранители в эти дни ослабляют внимание к оперативной обстановке. К тому же человеку с улицы попасть в клуб было невозможно. Поиграть здесь могли только избранные, внушающие доверие клиенты, проникнуть в заведение можно было только по рекомендации. Для учета и контроля всех игроков заносили в электронную картотеку. Организаторы активно использовали смс-рассылку для игроманов с определенными кодовыми словами, которые позволяли пройти в клуб. На случай внезапного появления полиции на входе в помещение стояла надежная металлическая дверь, пространство вокруг обозревала видеокамера.

Несмотря на то, что подпольный клуб работал только по выходным, он приносил хорошую прибыль. По словам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, ежемесячный доход от нелегальной игры составлял сотни тысяч рублей. Всего же с марта 2015-го по январь 2018-го Рамилю Бикбаеву и его людям удалось заработать около 7,5 миллиона рублей. О благосостоянии Рамиля Бикбаева может говорить наличие в его семье весьма дорогостоящих машин «БМВ-Х5» и «Фольксваген-Туарег», кроме того, бизнесмен приобрел «трешку» в доме по проспекту Ленина в Саранске. Организатор нелегального казино уже задумывался о расширении бизнеса, но попал в разработку борцов с экономическими преступлениями.

Задержание

В январе 2018 года оперативники УЭиПК МВД по РМ при поддержке бойцов Росгвардии и следователей регионального управления СК России нагрянули в подпольное казино. Из заведения были изъяты 12 игровых автоматов, 30 компьютеров для азартных игр, полтора десятка телефонов, банковские карты, бухгалтерские тетради и выручка. В момент операции Бикбаева и его подручных в заведении не оказалось, они были задержаны позже - одного взяли дома, другого на загородной фазенде, а третьего во время прогулки.

Изначально суд отправил Рамиля Бикбаева под домашний арест, однако летом прошлого года правоохранители выяснили, что мужчина без разрешения покидает жилище и посещает офисы своих фирм, ездит на машине и общается по телефону. При таких обстоятельствах обвиняемый «переехал» из собственной квартиры в следственный изолятор. Правда, позже он оказался под подпиской о невыезде.

Примечательно, что, помимо обвинений в незаконной организации и проведении азартных игр, мордовские полицейские инкриминировали держателям подпольного казино статью «Незаконное использование объектов авторского и смежных прав». Поводом послужило то обстоятельство, что в трех игровых аппаратах клуба на Невского незаконно использовались программы, исключительные права на которые принадлежат иностранной компании.

Приговор

В судебном заседании осужденные вину признали частично. Дельцы не возражали против обвинений в незаконной организации и проведении азартных игр и нарушении авторского и смежных прав, но отрицали, что преступление было совершено организованной группой и с извлечением особо крупного дохода. Бикбаев уверял, что его логово азарта приносило выручку не больше 100 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, подсудимые добровольно возместили материальный ущерб, причиненный правообладателю авторских и смежных прав. При назначении наказания суд учел наличие у Рамиля Бикбаева двух малолетних детей, а у Андрея Аношкина одного ребенка. Суд приговорил Рамиля Бикбаева к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом 400 тысяч рублей, Андрея Аношкина и Сергея Зубанова к 1 году условно с испытательным сроком на 1 год, со штрафом в 300 тысяч рублей.