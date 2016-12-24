Приговор по делу о смертельном ДТП с пассажирской «Газелью»

Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда маршрутная «газель» столкнулась с МАЗом, в результате чего погибли два пассажира маршрутки - молодая девушка и пожилая женщина. Виновным в аварии был признан 39-летний водитель микроавтобуса Денис Михасенок. Именно ему пришлось отвечать в суде за смертельную аварию.

Столкновение

ДТП случилось 10 октября прошлого года около часа дня на автодороге Саранск - Сурское - Ульяновск около села Большие Ремезенки. «Газель» с пассажирами следовала по маршруту Саранск - Атяшево. Водитель маршрутки Денис Михасенок (на фото) решил обогнать трактор МТЗ, выехал на полосу встречного движения, но на встречке показался грузовик МАЗ с полуприцепом. Тогда Денис Михасенок попробовал при обгоне все же проскочить между трактором и МАЗом, но по касательной задел угол кабины грузовика. От столкновения микроавтобус отбросило на трактор, а затем - в правый по ходу движения кювет. Водитель МАЗа после аварии заявил, что не смог уйти правее на обочину, поскольку там стояли КамАЗы со свеклой.

В салоне микроавтобуса находилось восемь пассажиров. В результате аварии два человека погибли, шесть получили травмы. ДТП унесло жизни 24-летней жительницы Саранска Надежды Терентьевой и 63-летней жительницы Атяшева Валентины Малашкиной. Остальные пассажиры микроавтобуса с ушибами и переломами были доставлены в медицинское учреждение поселка Комсомольский. Водители машин и тракторист травм не получили. Заметим, что управлявший «газелью» Денис Михасенок находился в транспортной компании на испытательном сроке.

Позже появилась информация о том, что микроавтобус не соответствовал требованиям, предъявляемым к транспорту на регулярных пассажирских перевозках. «Газель» перевозила пассажиров без обязательной страховки. Машина не была заявлена в конкурсной документации на осуществление перевозок, так как не соответствовала требуемым стандартам. Вместо нее перевозчик - фирма «Регион-Транс» - заявила микроавтобус «Фольксваген», но на деле пассажиров перевозили на «газели». Автодорожный надзор оштрафовал фирму-перевозчика на 820 тысяч рублей.

Погибли психолог и терапевт

Погибшая в ДТП Надежда Терентьева работала внештатным психологом в одном из ведомств. В тот роковой день она решила навестить бабушку в Атяшеве и села в «газель», которая выехала с автовокзала Саранска. Девушка была единственным пассажиром, которая купила билет прямо на автостанции. По дороге она писала смс сестре, но потом перестала выходить на связь. Вскоре о ДТП с «газелью», направлявшейся в Атяшево, узнали родственники. СМИ сообщали, что в аварии погибла молодая девушка, но близкие до последнего надеялись, что это не Надежда. Однако опознание в морге развеяло сомнения… Надежда Терентьева была единственным ребенком в семье. Прошло уже более полугода после трагедии, но родители до сих пор не могут прийти в себя от пережитого горя.

63-летняя Валентина Малашкина работала врачом-терапевтом в Атяшевской больнице. В тот день она навещала родственника в саранской больнице. Женщина села в злополучную «газель» на остановке «Роддом» на Химмаше, однако добраться до дома ей было не суждено. Когда Валентина Малашкина не приехала в Атяшево в положенный срок, дочь женщины стала волноваться и звонить матери. Но на звонки та не отвечала. Тогда дочь вместе с мужем поехала в сторону Саранска. По дороге они увидели страшную картину - перевернувшуюся «газель». Валентина Малашкина к тому моменту была уже мертва, у женщины остались двое взрослых детей и супруг.

Родственники требовали с водителя по 1 миллиону рублей

На следствии Денис Михасенок категорически отрицал свою вину в ДТП. Сначала родственникам погибших он заявил, что это въехали в его микроавтобус. Потом парень говорил, что «газель» была технически неисправна. Но когда следствие предоставило убедительные доказательства, Михасенку ничего не оставалось, кроме как полностью признать вину.

На первом судебном заседании мужчина заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. При полном признании вины и таком порядке рассмотрения дела Денис рассчитывал получить минимальное наказание. Отец погибшей Надежды Терентьевой Николай сообщил, что дочь им уже не вернуть, и возражать против особого порядка не стал. Однако дочь Валентины Малашкиной Татьяна была категорически против особого порядка, потребовала полноформатного рассмотрения дела и просила суд вынести Михасенку максимально строгое наказание. В итоге суд проходил в обычном режиме. Родственники погибших заявили гражданские иски, в них они просили взыскать с подсудимого по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

На суде Денис Михасенок сообщил, что больше не работает водителем, а трудится наполнителем баллонов в частной фирме. Адвокат подсудимого просил приобщить к делу медицинскую справку, которая свидетельствовала о том, что супруга Дениса ждет второго ребенка. Также защитник предоставил суду платежные документы - Михасенок еще до суда перечислил родственникам погибших по 50 тысяч рублей в качестве частичного возмещения морального вреда.

Приговор

По приговору суда Денис Михасенок был признан виновным и осужден к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а таже на 2 года 11 месяцев лишен права управления транспортным средством. Приговор в силу не вступил, известно, что осужденный планирует обжаловать вердикт.

Относительно исковых требований, заявленных родственниками погибших, суд постановил взыскать компенсацию морального вреда по 1 млн рублей в пользу истцов, но не с подсудимого, а с компании-перевозчика «Регион-Транс».