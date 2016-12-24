Фото к осмотру!

В России снова ужесточают порядок прохождения ТО

Госдума РФ на минувшей неделе приняла во втором чтении законопроект о техническом осмотре автомобилей. Документ подразумевает обязательное фотографирование транспортных средств на пунктах прохождения ТО с последующим занесением снимков в единую информационную систему техосмотра. По замыслу авторов, эта мера позволит исключить практику покупки диагностических карт без предъявления автомобиля. Кроме того, на обсуждение общественности вынесен целый ряд идей, которые должны поспособствовать снижению аварийности на дорогах. О возможных нововведениях и их последствиях рассказывает корреспондент «ВС».

Диагностическая карта подорожает?

Похоже, до депутатов наконец-то дошло, что принятое в 2011 году решение о передаче контроля за техническим осмотром автомобилей страховым компаниям было, мягко говоря, ошибочным. С тех пор техосмотр превратился даже не в формальность, а в настоящую фикцию. Страховые компании начали откровенно торговать диагностическими картами. Причем по бросовым ценам. В крупных городах страны диагностическую карту можно приобрести за одну тысячу рублей. В Саранске техосмотр стоит в два раза дешевле. Надо ли говорить, что после передачи техосмотра страховщикам количество автохлама на дорогах страны увеличилось в разы. Вместе с ним увеличилось и число дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за плохого технического состояния автомобилей. Статистические исследования, проведенные в последние годы, показывают, что диагностические карты покупают порядка восьмидесяти процентов российских водителей. Дошло до того, что многие страховые компании начали предлагать диагностическую карту в подарок в случае покупки у них полиса ОСАГО. Именно этим обстоятельством объясняется принятие законопроекта, ужесточающего процедуру техосмотра автомобилей.

Как только документ вступит в силу, операторов ТО обяжут фотографировать все приезжающие автомобили, а координаты снимка вносить в единую информационную систему ГИБДД. Первоначально планировалось осуществлять еще и видеосъемку процесса технического осмотра транспортного средства, но впоследствии от этой идеи отказались. Дело в том, что видеозаписи нужно где-то хранить. А это потребует больших финансовых затрат. За чей счет прикажете их покрывать? Операторы ТО, на которых первоначально планировали возложить эту «почетную обязанность», с вероятностью в сто процентов постарались бы компенсировать затраты за счет рядовых автовладельцев. В результате стоимость технического осмотра автомобиля возросла бы в разы. В Госдуме это поняли и решили ограничиться только фотосъемкой с геотегами. Требования к фотографиям с пунктов технического осмотра планируют установить отдельным документом. По итогам технического осмотра будут выдавать электронные диагностические карты. Однако по желанию водителя можно будет получить и бумажный вариант документа. Кроме того, в рамках борьбы с нелегальным получением диагностических карт планируется внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Они будут предусматривать наложение штрафа в две тысячи рублей для автомобиля, не прошедшего техосмотр.

Новый документ предусматривает отдельный порядок прохождения техосмотра для автобусов. Их техническое состояние снова будут контролировать инспекторы ГИБДД, присутствие которых на пункте ТО станет обязательным. Этого права Госавтоинспекция добивалась на протяжении последних нескольких лет, акцентируя внимание на возросшем количестве дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

Впрочем, многие эксперты сомневаются в том, что ужесточение порядка прохождения техосмотра реально изменит ситуацию. К примеру, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что операторы продолжат торговать диагностическими картами, только фото будут брать из интернета или будут просить водителей заранее прислать им снимок своего автомобиля. Что же касается геотегов, то их будут присваивать уже на месте. Технически это действительно сделать не сложно. Но сама диагностическая карта, по всей видимости, подорожает. Так кто же останется в плюсе с принятием нового законопроекта? По мнению автомобильных экспертов, единственными выгодополучателями в данной ситуации станут владельцы автохлама, которые, как и раньше, будут банально покупать диагностические карты. Для всех остальных водителей новый порядок обернется лишь дополнительными поборами.

Впрочем, разработчики законопроекта обещают использовать для контроля фотографий, сделанных на пунктах технического осмотра автомобилей, специальный софт. По их мнению, это даст надежную гарантию от подделок.

Госстандарт как провокация

Еще одной обсуждаемой новостью минувшей недели стал новый Госстандарт на дорожные знаки. Он предусматривает возможность установки знаков меньшего размера. Делается это для того, чтобы не портить внешний вид улиц российских городов большими знаками. Между тем ГИБДД уже выступила с заявлением о том, что уменьшение размера дорожных знаков неизбежно приведет к росту количества дорожно-транспортных происшествий. По мнению ведомства, водители просто перестанут замечать знаки. Автомобильное ведомство даже успело выиграть несколько судебных процессов, оспаривая установку знаков меньшего размера. Отмечается, что в некоторых местах установки знаков по новому ГОСТу количество аварий уже увеличилось на семь процентов. Как утверждают в Госавтоинспекции, новый стандарт буквально провоцирует водителей на нарушение правил дорожного движения. Он, к примеру, предусматривает возможность установки зеленой металлической стрелки на светофоре возле красного сигнала. Согласно стандарту, она разрешает правый поворот при красном сигнале светофора. Однако в ПДД нет ни такой стрелки, ни такого исключения. Поэтому инспектор ГИБДД обязан будет привлечь повернувшего за проезд на запрещающий сигнал. А ведь за повторное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав.

Справедливости ради отметим, что новый ГОСТ не является обязательным. Власти российских городов вольны самостоятельно выбирать между старым и новым стандартом. И тут уж все в руках чиновников. Те, кто озабочен внешним видом, наверняка выберут новый ГОСТ, ну а те, для кого на первом месте стоит безопасность водителей и пешеходов, оставят все как есть. Время покажет, кто есть кто.

Зимой запретят ездить быстро?

На минувшей неделе достоянием общественности стали результаты исследования Российского университета транспорта о влиянии скоростного режима в зимнее время на состояние дорожного полотна. Они показали, что скорость движения в 70-80 км/ч на зимней резине значительно ухудшает дорожное покрытие. Не сложно догадаться, в какую сторону в данном случае дует ветер. Речь идет об очередных ограничениях скоростного режима в зимний период. Соответствующие предложения уже прозвучали. Некоторые горячие головы предлагают ужесточить зимой скоростной режим до 60 км/ч. А за несоблюдение этого правила увеличить штрафные санкции. Объясняется эта необходимость борьбой за качество российских дорог. Однако приведенные автомобильными экспертами доводы против этого нововведения оказались настолько логичными, что зарубили всю идею на корню.

Во-первых, согласно правилам дорожного движения, скорость движения в населенных пунктах и без всяких нововведений не должна превышать 60 км/ч. Однако даже тот двадцатикилометровый люфт, который не штрафуется, не влияет на качество дорожного полотна. Ну если верить исследованию.

Во-вторых, снижение скорости на некоторых направлениях просто невозможно с точки зрения логики. Ведь скоростные магистрали и кольцевые автодороги создавались именно для повышенных скоростных режимов. Любые ужесточения здесь могут привести к настоящему транспортному коллапсу. А он в некоторых российских регионах и так уже не за горами.

Наконец, в-третьих, ссылки на то, что чем ниже скорость авто, тем лучше состояние дорожного полотна и меньше вредных выбросов в атмосферу, выглядят просто смешно. Не лучше ли тогда вовсе запретить использование автомобилей?! И дороги будут целы, и воздух чище!

Невероятно, но это как раз тот случай, когда логика взяла верх. Доводы экспертов оказались настолько безупречными, что идею скоростных запретов в зимний период забраковали.

Телефон только на стоянке!

На минувшей неделе с новой силой вдруг вспыхнула дискуссия о возможности использования за рулем мобильных телефонов. Хотя, казалось бы, в правилах дорожного движения все давно прописано. Напомним, ПДД РФ разрешают использовать мобильный телефон только при помощи беспроводной гарнитуры. Однако сторонники поболтать вновь начали отстаивать свои права. Да так остервенело, что Госавтоинспекции пришлось выступить со специальным заявлением. В ведомстве заявили, что единственным условием, при котором водитель может использовать мобильный телефон, является парковка на обочине. Проще говоря, если во время езды тебе кто-то позвонил или тебе самому приспичило услышать знакомый голос, следует припарковать машину и только после этого ответить на звонок или совершить исходящий вызов. К слову, эксперты уже давно доказали, что пользование мобильным телефоном и написание смс-сообщений негативно влияют на состояние безопасности дорожного движения. Гаджеты отвлекают внимание водителей, ослабляя контроль за ситуацией на дороге. С этим, кстати, согласны и участники соответствующего опроса, проведенного на официальном сайте ГИБДД РФ. Более половины опрошенных считают, что использование мобильного телефона может привести к аварии. Еще порядка тридцати процентов считают, что мобильные телефоны не несут никакой опасности, если использовать громкую связь. Но пять процентов опрошенных продолжают настаивать на отсутствии связи между использованием мобильных устройств и состоянием безопасности на дорогах. Горбатого, как говорится…

Алексей Константинов