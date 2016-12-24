Тело как улика

На торговле в Саранске анаболиками попался чемпион Европы по бодибилдингу

В региональном МВД рассказали о ситуации с распространением в Мордовии анаболических стероидов. Препараты для бодибилдеров запрещены в России, однако желающих на них заработать меньше не становится. В число задержанных за торговлю сильнодействующими веществами угодил даже чемпион Европы по бодибилдингу.

Тело, как у Шварценеггера

В погоне за телом, как у Шварценеггера, посетители тренажерных залов «садятся» на анаболические стероиды, даже не задумываясь, какой вред наносят эти препараты. В России анаболики входят в список сильнодействующих веществ, за распространение которых вполне реально попасть за решетку. Да, они активируют рост мышц, усиливают жиросжигание, делая фигуру похожей на классические древнегреческие скульптуры атлетов. Но стоит ли это возможного вреда? Как правило, спортсмены не склонны открыто говорить о побочных эффектах анаболиков, но они присутствуют в полной мере. Многие средства негативно влияют на состояние кожи, репродуктивную функцию, кровеносные сосуды, оказывают негативное влияние на сердце и печень.

По словам заместителя начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Василия Малова, распространением анаболиков, как правило, занимаются тренеры тренажерных залов и фитнес-клубов. Если занятия не приносят желаемого результата, тренеры предлагают попробовать проколоться анаболиками и сами же продают их клиентам. Причем среди тех, кто решил набрать мышечную массу и избавиться от лишних килограммов с помощью стероидов, есть не только мужчины, но и девушки.

Торговец с титулом

Оперативники УНК МВД по РМ задержали двух торговцев анаболиками в Саранске. Один из них - 28-летний москвич, чемпион Европы по бодибилдингу, второй - его ровесник, фитнес-тренер саранского тренажерного зала. Эти люди организовали канал поставки в республику сильнодействующих веществ в крупном размере. Идейным вдохновителем в этой паре был титулованный житель Москвы. Он колесил по различным регионам, останавливался в крупных городах на несколько недель, записывался в тренажерные залы и ходил заниматься, чтобы поддерживать форму. В зале он знакомился с тренерами и предлагал им подработать на продаже анаболиков. Таким образом он познакомился с фитнес-тренером из саранского клуба «Фитнес Лайф» в Сити-Парке. Москвич предложил ему хороший заработок на торговле «химией» для клиентов. Прибыль в этом тандеме делилась 70/30 в пользу гостя из Первопрестольной.

На продаже анаболиков (тестостерон, станозолол, болденон) бодибилдеры заработали более 1 миллиона рублей. Вскоре москвич и саранский фитнес-тренер открыли интернет-магазин под названием «Дядя Сэм». Понятно, что он специализировался на продаже анаболических стероидов. Москвич заказывал анаболики в Беларуси, Молдове и Казахстане - там стероиды не запрещены законом. В России же эти сильнодействующие препараты продавались втрое дороже. Например, тестостерон покупался за 800 рублей, а продавался уже за 2,5 тысячи рублей. Среди клиентов онлайн-магазина были спортсмены из Казани, Ульяновска, Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. При получении стероидов из-за границы чемпион Европы по бодибилдингу старался соблюдать меры конспирации - спортсмен никогда не получал и не отправлял посылки с анаболиками в одном и том же почтовом отделении связи.

Вскоре магазином «Дядя Сэм» заинтересовались мордовские полицейские. «Стероидная» парочка была задержана. Москвича взяли в тот момент, когда он пытался отправить партию анаболиков в почтовом отделении. Из незаконного оборота у держателей онлайн-магазина изъято более 2 килограммов анаболиков. Полицейские инкриминировали торговцам шесть эпизодов незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта.

Во время совместной работы мордовских полицейских с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в московском регионе был задержан 38-летний житель Вологодской области. Он являлся курьером, который поставлял препараты для интернет-магазина. При досмотре в сумке курьера нашли более 3 килограммов сильнодействующих веществ, предназначенных для продажи.

Кроме того, в ходе совместной операции МВД по РМ, УФСБ России по Мордовии и УФСИН задержан 29-летний житель Зубово-Полянского района. Безработный мужчина пытался наладить у себя в райцентре поставку контрабандных анаболиков из Беларуси. По его словам, сильнодействующие препараты были ему необходимы исключительно для собственных нужд.

А не так давно в Ленинский суд было передано уголовное дело 27-летнего жителя Саранска Кирилла Щербакова. Молодой человек готовится ответить перед законом за торговлю запрещенными к продаже в России препаратами. Щербаков продавал химию клиентам клуба «Фитнес Лайф». Оперативники выявили три факта сбыта сильнодействующих препаратов, изъято 135 граммов анаболиков.

Мордовские спортсмены и «химия»

Мордовские бодибилдеры периодически попадаются на торговле анаболическими стероидами. Только в сентябре прошлого года суд в Саранске вынес приговор 24-летнему фитнес-инструктору Евгению Почтареву.

Молодой человек серьезно увлекался бодибилдингом, имел неплохие показатели в жиме лежа, становой тяге и приседе. Проблема была только в том, что высоких результатов Почтарев добился благодаря употреблению анаболических стероидов. И все бы ничего, употребляй инструктор анаболики в одиночку. Но парень активно приобщал к этому и подопечных. Он торговал анаболиками на протяжении двух лет. За это время молодой человек заработал около трехсот тысяч рублей. При этом он не делал никакой тайны из своего незаконного бизнеса и продавал препараты всем желающим. Любопытно, что одним из покупателей оказался сын умершего криминального авторитета Седого. Он проходил по делу свидетелем, поскольку оборот сильнодействующих веществ не для продажи уголовно не наказуем. Нет ничего удивительного в том, что информация о предприимчивом «качке» в конечном счете попала в правоохранительные органы.

В суде Евгений Почтарев полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. С учетом этих обстоятельств суд не стал строго наказывать молодого человека и приговорил к штрафу в сорок тысяч рублей.

Известные мордовские культуристы осуждены за торговлю анаболиками

Приговор по еще более громкому делу именитых культуристов Мордовии прозвучал в феврале 2012 года. Тогда на скамью подсудимых угодили многократный призер международных соревнований по бодибилдингу Вячеслав Рокашков и призер чемпионата России Андрей Плотников.

Работавшие тогда инструкторами тренажерного зала Ледового дворца Вячеслав Рокашков и Андрей Плотников организовали поставку и сбыт анаболических стероидов в спортивных объектах республики. Они предлагали анаболики занимающимся бодибилдингом новичкам. По заверениям тренеров, при помощи этих препаратов можно было достичь хороших результатов за короткие сроки. Оперативники выяснили, что один из фигурантов дела, обладая обширными связями в спортивной среде, организовал поставку различных анаболических стероидов в Мордовию из Москвы.

Вскоре известные мордовские культуристы попали в разработку сотрудников наркополиции. Правоохранители выявили 10 фактов преступной деятельности и возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В суде Вячеслав Рокашков свою вину не признал: «Я не виновен, считаю, что дело было сфабриковано. Ни один из моих подопечных ребят не скажет вам, что я кому-то предлагал запрещенные препараты, что-то сбывал. Родители с удовольствием приводят ко мне своих детей заниматься, поверьте, ничем подобным я не занимался!». Андрей Плотников также заявил: «Свою вину я не признаю, потому что никому из своих ребят я ничего не продавал. У меня занимаются многие троеборьем, бодибилдингом, мои ученики имеют медали, награды… Что же касается эпизода, в котором якобы меня уличили в продаже, то этот человек буквально умолял меня продать ему анаболики, ходил за мной 3 месяца. В итоге он меня уговорил, я объяснил ему, что делать, как питаться, как тренироваться. Никому ничего не навязывал, просто не смог отказать в помощи».

Так или иначе оба спортсмена были признаны судом виновными в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. По приговору Фемиды Вячеслав Рокашков и Андрей Плотников были приговорены к условным срокам.

Алексей Николаев