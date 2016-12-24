На Химмаше готовится к открытию парк Победы

Наш город

8 мая Глава Мордовии Владимир Волков ознакомился с ходом работ по благоустройству парка Победы на улице Ярославской. Возможность создания полноценной парковой зоны на Химмаше появилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого выделяются целевые средства на приведение в порядок общественных территорий. И если в 2017 году деньги пошли на обустройство проспекта Российской Армии, то в 2018-м победителем народного голосования был признан парк Победы. 
По плану здесь должны появиться основная аллея, прогулочная зона (рассчитанная в том числе на людей с ограниченными возможностями), скамейки, открытая эстрада, фонтан, семейные кафе, а также тренажерные и детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки. Сейчас основная часть работ уже выполнена. Оценив их качество, руководитель региона выразил уверенность в том, что новый объект станет одним из любимых мест отдыха горожан. В то же время он призвал ландшафтных дизайнеров более внимательно отнестись к вопросам озеленения, творчески переосмыслить лучшие практики: «Такие возможности, безусловно, есть. Нужно украсить территорию декоративным кустарником, разнообразными клумбами или цветниками».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Трамп ответил!

Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США

«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Психическая атака

Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством

Учитель года - 2019

Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»

Конкурс красоты

№19  Дарья

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу