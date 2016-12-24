На Химмаше готовится к открытию парк Победы

8 мая Глава Мордовии Владимир Волков ознакомился с ходом работ по благоустройству парка Победы на улице Ярославской. Возможность создания полноценной парковой зоны на Химмаше появилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого выделяются целевые средства на приведение в порядок общественных территорий. И если в 2017 году деньги пошли на обустройство проспекта Российской Армии, то в 2018-м победителем народного голосования был признан парк Победы.

По плану здесь должны появиться основная аллея, прогулочная зона (рассчитанная в том числе на людей с ограниченными возможностями), скамейки, открытая эстрада, фонтан, семейные кафе, а также тренажерные и детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки. Сейчас основная часть работ уже выполнена. Оценив их качество, руководитель региона выразил уверенность в том, что новый объект станет одним из любимых мест отдыха горожан. В то же время он призвал ландшафтных дизайнеров более внимательно отнестись к вопросам озеленения, творчески переосмыслить лучшие практики: «Такие возможности, безусловно, есть. Нужно украсить территорию декоративным кустарником, разнообразными клумбами или цветниками».