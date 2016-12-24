Водолазы нашли тело утонувшего ребенка

Взлет - посадка
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...