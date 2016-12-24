Водолазы нашли тело утонувшего ребенка

Водолазам из республиканской аварийно-спасательной службы понадобилась неделя, чтобы отыскать тело 4-летнего мальчика, утонувшего в реке Алатырь.

5 мая маленький Андрей (имя изменено) играл в песочнице с другими детьми недалеко от дома в селе Ичалки. В это время мать и отчим ребенка сажали на огороде картошку. В какой-то момент Андрей вместе с 5-летней девочкой вышли из песочницы и отправились на крутой берег речки. Мальчуган поскользнулся и упал в воду. Течение подхватило ребенка и быстро понесло вниз по реке. Девочка побежала к взрослым и рассказала о случившемся. Односельчане сообщили страшную новость родителям ребенка. Отчим с матерью кинулись к речке. Однако к тому времени Андрея ни на берегу, ни в воде не было. На воде у берега лежал лишь один сандалик, в который был обут мальчик.

Поиски дали результат только утром 13 мая. По словам водолазов, поисковые мероприятия осложнялись сильным течением. За неделю тело утонувшего мальчика отнесло на 700 метров от того места, где малыш упал в воду.

По факту падения ребенка в реку Алатырь возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит выяснить, каким образом двое малолетних детей оказались на берегу реки и почему с ними не было никого из взрослых.