Убийство в доме престарелых

10 мая расправу в доме-интернате для престарелых и инвалидов в поселке Потьма Зубово-Полянского района учинил бывший уголовник 62-летний Владимир Костяшкин. В ссоре с 70-летним соседом по комнате Владимир схватился за нож и вонзил клинок в грудь оппонента.

Инвалид Владимир Костяшкин поселился в доме-интернате в 2013 году. Мужчина, как и его сосед, ранее был судим, и не раз. Причем более молодой жилец дома-интерната отсидел на зоне долгие годы в том числе и за убийство. Такие бывалые товарищи с криминальным прошлым жили в специальном корпусе. Оба общались на одном, понятном им языке. Каких-либо конфликтов раньше между ними сотрудники дома-интерната не замечали. Вечером 10 мая мужчины раздобыли выпивку и устроили застолье. По одной из версий, более старший сосед по пьяной лавочке позволил себе нелестные высказывания в адрес Костяшкина. Владимир вспылил и воткнул нож в грудь престарелого соседа. От полученного ранения пенсионер скончался на месте. Перепуганный до смерти медицинский персонал вызвал полицию.

Судом по ходатайству следствия в отношении Костяшкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СК ему предъявлено обвинение в совершении убийства, свою причастность мужчина не отрицает. В отношении Костяшкина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На этот раз бывшему уголовнику светит до 15 лет неволи. Предполагаемое орудие преступления изъято в ходе осмотра места происшествия.