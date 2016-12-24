За удар табуретом - нож в сердце

Следственным комитетом по РМ завершено расследование уголовного дела 39-летней Елены Шашуры. Она обвиняется в убийстве 33-летнего сожителя Александра Грачева. В ссоре мужчина ударил возлюбленную табуретом по голове, а Елена в ответ вонзила оппоненту нож в сердце.

По версии следствия, днем 26 октября прошлого года в одной из квартир дома по улице Косарева в Саранске Александр Грачев в компании сожительницы и двух гостей устроил веселое застолье. Алкоголь лился рекой, в какой-то момент между подвыпившими гражданскими супругами вспыхнула ссора. Александр подхватил табурет и обрушил его на голову Елены. В ответ дама схватила со стола нож и нанесла своему обидчику несколько ударов. Клинок угодил мужчине прямо в сердце. От ранений и обильной кровопотери Грачев скончался на месте. После убийства трое оставшихся покинули квартиру. Однако гости позже рассказали о кровавой расправе правоохранительным органам. Сотрудники полиции прибыли на квартиру и обнаружили бездыханное тело хозяина жилища с колото-резаными ранами лица и туловища.

Елена Шашура была задержана и по решению суда заключена под стражу. Стоит отметить, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2011 году Елене не понравилось, что сожитель громко слушает музыку и не желает убавлять звук. Пьяная дамочка взяла нож и всадила его в живот своему возлюбленному. Мужчина выжил, сажать мать двоих детей не стали, Шашура отделалась двумя годами условно.

Следующее преступление норовистой дамочки было связано с незаконным оборотом наркотиков. Шашура нарвала в пригороде Саранска 200 с лишним граммов маковой соломы и попалась в руки полиции. В 2012 году за это суд отправил ее в колонию на 2 года и 9 месяцев. Едва Елена освободилась, как снова порезала мужчину и получила еще 2 года и 6 месяцев колонии, вышла на свободу в 2017 году и снова взялась за старое.

Свою причастность к преступлению женщина признала полностью. В ходе следственных действий она подробно рассказала следователю СК об обстоятельствах совершенного преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.