Угонщик из Питера угробил семью из Мордовии

Семья из Мордовии угодила в смертельную аварию на трассе М-5 в Шиловском районе Рязанской области. Виновником ДТП стал 48-летний житель Санкт-Петербурга. Он угнал «КИА Рио» на Моховой улице в Северной столице. По словам владельца, это произошло около десяти часов вечера 3 мая. Водитель припарковался, оставив двигатель заведенным. В машине оставался его 48-летний знакомый с 19-летним сыном. На них он и указал как на угонщиков.

На следующий день угнанный автомобиль остановили сотрудники ГИБДД в Рязанской области. Но водитель во время проверки документов надавил на газ и сбил инспектора ДПС. Через полтора часа на трассе он по касательной зацепил встречный автомобиль «Тойота Королла», в котором находилась семья из Мордовии. «Тойоту» занесло на чужую полосу, где она столкнулась с «Рено Сандеро». 34-летнюю пассажирку французского хэтчбэка и двоих детей в возрасте 3 и 11 лет с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. 32-летнему водителю «Тойоты», его 37-летней супруге и их 12-летней дочери досталось еще сильнее - от полученных травм они скончались на месте аварии.

В 17.30 на 258-м километре водитель угнанной машины устроил еще одну аварию. Он не справился с управлением и съехал в кювет. По сообщениям из социальных сетей, за ним гнались семь экипажей ГИБДД. Виновник аварии попытался сбежать, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по фактам смертельного ДТП, кражи и наезда на полицейского. Уже установлено, что задержанный житель Петербурга ранее был судим.