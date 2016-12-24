Угонщик из Питера угробил семью из Мордовии

Сажать и штрафовать!
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери