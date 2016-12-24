Праздничная афиша на Первомай

Для многих россиян 1 Мая - праздник, относящийся к числу самых любимых. Именно он считается символом наступающего нового летнего сезона. К тому же у всех жителей страны большие майские каникулы. Одни спешат провести их в трудах на даче, другие - в компании близких и друзей на природе.

Первомай у людей, выросших в СССР, ассоциируется с демонстрациями трудящихся. Эта традиция будет продолжена и в этом году. В 10.00 торжественное шествие трудящихся и профсоюзных организаций РМ пройдет от Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова до парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

У центрального входа в Пушкинский парк в 10.00 праздничный подарок горожанам сделает духовой оркестр. На Аллее мастеров с 10 утра будет работать выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск. Вы сможете не только посмотреть, но и приобрести понравившееся изделие.

На Летней эстраде парка праздничный концерт начнется в 12.00, перед зрителями выступят творческие коллективы учреждений дополнительного образования г.о. Саранск. В 12.45 праздничную программу продолжат творческие коллективы образовательных учреждений и центров детского творчества. Далее - в 14.00 - на сцену выйдут артисты Дома культуры «Заречье» и Дворца культуры г.о. Саранск. В 15.30 начнется концерт артистов Мордовской государственной филармонии.

Не будет пустовать и Фонтанная площадь парка. Здесь в 12.15 стартует игровая программа с участием ростовых кукол. После ее окончания - в 13.00 - начнется «Путешествие в страну подвижных игр» - музыкально-игровая программа с конкурсами и забавами. Вы встретитесь со сказочными героями, скоморохами и ростовыми куклами.

Весь день - с 13.00 до 18.00 - по аллеям парка будут гулять актеры в образах Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина.

Танцевальная веранда ждет любителей активного отдыха. Здесь с 17.00 до 19.00 будет проходить танцевальный ретровечер.

Парк культуры и отдыха Пролетарского района также будет рад гостям. В 12.00 у центрального входа светотехстроевского парка развернется игровая площадка. Праздничные мероприятия продолжатся на Летней эстраде. В 13.00 здесь начнется концерт творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества городского округа Саранск, его продолжит в 14.00 музыкальная программа с участием творческих коллективов Пролетарского района. Концерт с участием молодежных организаций и объединений начнется в 15.30. Вечер продолжит выступление Владимира и Натальи Веряскиных, начало в 16.00.

Праздник Весны и Труда будет проходить также на площадях по ул. Коваленко, по ул. Гожувской и на пересечении ул. М. Расковой и ул. Ульянова. С 17.00 до 19.00 вас здесь ждут песни, музыка, конкурсы и хорошее настроение!



