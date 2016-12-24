«Смотри, он наркоман, не связывайся с ним!»

Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту

29 апреля в Октябрьском районном суде Саранска вынесен приговор бывшим оперативникам ЛОВД по Саранску 37-летнему Руслану Ибатулину, 34-летнему Сергею Ухватову, 36-летнему Александру Шибанову и 28-летнему ранее судимому жителю поселка Зыково Сергею Границыну. В погоне за служебными показателями опера убедили бывшего уголовника подкинуть наркотики 16-летнему школьнику. Благодаря сотрудникам регионального УФСБ махинация стала достоянием общественности. С парня сняли обвинения, а оперативников уволили и отдали под суд.

«Будем исправлять статистику»

В июле 2016 года руководство повысило майора линейной полиции Руслана Ибатулина - ему доверили должность начальника отделения уголовного розыска в ЛОВД по станции Саранск. Новый руководитель посмотрел статистику и устроил операм разнос за то, что нет раскрытий преступлений по наркотикам. «Будем исправлять статистику, всему вас учить надо!» - заявил Ибатулин и рассказал подчиненным, что нужно делать. Раз нет раскрытий наркопреступлений, значит, их нужно «соорудить» самим, таков был основной посыл майора. Начальник отделения обещал достать наркотики, а подчиненным дал задание найти человека, которому их можно подкинуть, чтобы тот без лишних вопросов мог взять вину на себя.

Руслан Ибатулин хотел показать себя на новой должности и продемонстрировать высокие показатели работы. Он где-то раздобыл 7 граммов марихуаны и передал операм - старшим лейтенантам Ухватову и Шибанову. Те в пригородном селе Зыково нашли старого знакомого - бывшего уголовника Сергея Границына - и предложили ему поучаствовать в махинации. Видимо, предложение оперов было таким, что отказаться от него селянину было очень трудно. Житель Зыкова Границын обещал помочь и предложил на роль жертвы 11-классника Вадима Черенкова - друга своего младшего брата. Парень якобы хотел попробовать какого-нибудь дурмана, а значит, ему и можно подкинуть наркоту. Опера возражать не стали, какая разница, кому ломать жизнь, главное - служебные показатели и одобрение начальства.

Операцию назначили на 6 сентября. Ухватов и Шибанов приехали в Зыково, передали пакетик с марихуаной Границыну и стали ждать, когда он подбросит его школьнику. Бывший уголовник созвонился с Вадимом Черенковым и попросил прийти для разговора «не по телефону» к заброшенным погребам. Ни о чем не подозревающий парень явился на встречу, Границын поздоровался, приобнял юношу и в этот момент положил ему в карман брюк пакетик с травкой. После беседы старший товарищ предложил пойти к железнодорожному переезду. Там школьника уже поджидали Ухватов и Шибанов. Они досмотрели Вадима и обнаружили пакетик с наркотиком. Ученика 11-го класса посадили в машину и доставили в ЛОВД по станции Саранск.

Школьник находился год под следствием

«Бери все на себя, скажешь про Границына, пойдешь по статье о группе лиц, за это наказание куда строже!» - настойчиво порекомендовали школьнику опера. До смерти перепуганный паренек подписал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Вадим замкнулся в себе и даже матери поначалу не стал ничего рассказывать. Неделю спустя после беседы с адвокатом парень понял, что за наркотики ему светит реальная перспектива отправиться в колонию. Только после этого юноша признался: наркотики не его, их ему подкинул Границын. Однако маховик следствия уже был запущен, расследование уголовного дела длилось почти год.

Вадиму наверняка пришлось бы надеть тюремную робу, но, к счастью, в дело вмешались сотрудники республиканского УФСБ. Они смогли доказать невиновность Черенкова и предоставили оперативные материалы, свидетельствующие, что сотрудники линейного отдела подкинули наркотики. Полицейских уволили со службы и обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков, их «помощника» Границына - в пособничестве превышению должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Бывшие опера лишились погон и уже успели устроиться на гражданке. Так, Руслан Ибатулин трудится водителем у индивидуального предпринимателя, Сергей Ухватов - автомеханик в фирме «Все авто», Александр Шибанов - оператор-ремонтник на заводе «Резинотехника».

«Из-за этого уголовного дела я не смог поступить в вуз»

- Сейчас я учусь в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности, проживаю в селе Зыково, - рассказал уже 19-летний студент Вадим Черенков. - 6 сентября 2016 года после школы около 14 часов мне позвонил Сергей Границын и попросил подойти к погребам у железной дороги для разговора. О чем - не сказал, заявил - не по телефону. По дороге я встретил мать, сказал ей, что сейчас приду. В условленном месте я встретил Сергея, он поздоровался, приобнял меня, и я почувствовал, что он положил мне что-то в карман брюк. Спрашивать, что это, я не стал. Никак не думал, что это может быть что-то незаконное. После разговора он стал подталкивать меня в сторону железнодорожного перехода. Мы с Границыным прошли около 15 шагов, когда нас окликнул сотрудник полиции, это был Ухватов. Он показал служебное удостоверение и спросил: «Есть с собой что-то запрещенное?». Я ответил, что нет. Меня досмотрели и вытащили из кармана целлофановый пакет с каким-то растительным веществом, в котором, как я узнал позже, оказался наркотик.

Подумал, что это Границына, но выдавать его не стал. Полицейские оформили изъятие, там же откуда-то появились понятые - какие-то пьяные люди. Меня посадили в машину и отвезли в ЛОВД в Саранск. Потом туда вызвали сотрудницу ПДН и маму. Я испугался и сказал, что это принадлежит мне. Почему в полиции сказал неправду? Я был шокирован и не хотел выдавать Сергея. К тому же Ибатулин отвел меня в свой кабинет и сказал: «Говори, что наркотики твои, а не Границына». Объяснил, что наказание за группу лиц будет строже, чем если я все возьму на себя.

Потом придумал, что марихуану я сорвал недалеко от дома, якобы это дикорастущая трава, и нес ее уничтожить. Где-то через неделю я понял, что нужно сказать правду, и рассказал, как все было. Сказал сначала маме, а потом адвокату. Следствие по моему делу длилось больше года. Меня то и дело вызывали в полицию, допрашивали, проводили какие-то экспертизы.

Из-за этого уголовного дела я не смог поступить в вуз. Планировал поступить в педагогический институт и учиться на психолога. Однако после этой истории ко мне стали плохо относиться учителя, моя репутация была испорчена. Если раньше я учился на четыре и пять, то затем мне ставили в основном тройки. Меня считали наркоманом и говорили, что хорошие оценки мне ни к чему. В итоге я плохо сдал ЕГЭ, и мне не хватило баллов для поступления в вуз.

«После задержания сын замкнулся, закрылся в себе»

- 6 сентября 2016 года около 18 часов мне позвонила сотрудник ПДН и сообщила, что сын задержан за наркотики. Сказала: «Приезжайте в ЛОВД на станции Саранск, Вадим находится там», - рассказала мать Вадима Татьяна Черенкова. - Приехала, там и познакомилась с Ибатулиным, Ухватовым и Шибановым. Они рассказали, что у сына нашли пакетик с наркотиками. Я обратила внимание на то, что сотрудники то отклеивали этот пакетик, то заклеивали его на скотч. Там была какая-то зеленоватая трава.

Я спросила сына, что случилось, но он молчал, ничего не говорил, замкнулся и закрылся в себе. Только через неделю рассказал, как все было. Сын сказал, что 6 сентября Границын несколько раз звонил ему на мобильный, когда он был на занятиях в школе, предлагал встретиться. После школы увидела сына на улице. Границын снова позвонил Вадиму. Сын сказал, что скоро будет, но пропал. Встреча у них состоялась около погребов, Границын поздоровался и что-то положил Вадиму в карман брюк. Потом они вместе пошли к железнодорожному переходу, где их уже ждали сотрудники.

Изначально сын говорил, что наркотики принадлежат ему. Вероятно, боялся Границына, ведь он старше его. К тому же полицейские говорили сыну, чтобы он брал вину на себя. Прошла неделя или две, и он рассказал правду о том, что наркотики ему подложил Сергей. Потом он рассказал все это с использованием полиграфа.

Я никогда за сыном не замечала, чтобы он увлекался наркотиками. Чтобы их покупать, деньги нужны, а у нас лишних нет. Кроме того, после задержания Шибанов отвез сына в наркологический диспансер на освидетельствование. Заключение показало, что Вадим не употреблял наркотики.

Эта история негативным образом отразилась на сыне. Он учился в 11-м классе, планировал поступать в институт. А тут обвинили в незаконном обороте наркотиков. Для всех в селе он стал наркоманом. До этого Вадим хорошо учился, у него дома стопка грамот лежит, а после инцидента отношение со стороны учителей к нему испортилось. Он наркоман, значит, оценки ему не нужны, ему и тройка пойдет. Такое отношение педагогов напрямую сказалось на оценках. В итоге окончил школу не с очень хорошим аттестатом. Вадим сильно переживал из-за сложившейся ситуации. С друзьями после этой истории уже отношения были не такими, как прежде. Родители говорили своим детям: «Смотри, он наркоман, не связывайся с ним!».

Приговор

По приговору суда Руслан Ибатулин приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком на 3 года, Сергей Ухватов - к 2 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года, Александр Шибанов и Сергей Границын - к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, бывшие сотрудники полиции лишены права занимать определенные должности на 2 года. На заседании 11 апреля Ибатулин, Ухватов и Границын заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению в незаконном обороте наркотиков в связи с истечением сроков давности. Гособвинитель возражать не стал, и суд удовлетворил ходатайство. Относительно обвинения Шибанова в незаконном обороте наркотиков суд постановил прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления. Суд посчитал, что Шибанов не имел отношения к наркотикам. Помимо этого, необходимо сказать, что Вадим Черенков ранее обращался с иском к Министерству финансов России в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности. По решению суда от государства парню выплачено 250 тысяч рублей.