Педофил с ВИЧ совращал 14-летнего школьника

Мордовия шокирована новостью о ВИЧ-инфицированном педофиле, который несколько месяцев вступал в половую связь с 14-летним мальчиком. Сотрудники Следственного отдела по Ленинскому району Саранска СК по РМ уже завершили расследование этого громкого уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит 31-летний безработный житель Саранска. ВИЧ-положительный деятель с нетрадиционной сексуальной ориентацией прекрасно знал о своем неизлечимом заболевании, но ничего не говорил об этом подростку и во время интимных отношений умышленно не предохранялся. Школьнику каким-то чудом удалось избежать заражения ВИЧ-инфекцией.

Это дело носит закрытый характер, ведь в нем идет речь о несовершеннолетнем мальчике, а также раскрываются сведения о заболевании, составляющие врачебную тайну. Соответственно, в материале нельзя приводить никакие фамилии и иные данные. Сейчас известно, что 31-летнему безработному жителю Саранска с педофильскими наклонностями предстоит ответить в суде за десять эпизодов преступлений. Следствие инкриминировало ему следующее - развратные действия, мужеложство, заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Санкции некоторых статей предусматривают наказание до 6 лет неволи.

По версии следствия, в августе 2017 года горожанин, предпочитающий тесное общение с мальчиками, познакомился в социальной сети с 14-летним подростком. Между ними велась переписка, во время которой мужчина отправлял мальчику фото и видео сексуального содержания. Вскоре развратник уговорил школьника увидеться. При встрече он склонил мальчика вступить с ним в половые отношения. Подобные встречи школьника с взрослым мужчиной продолжались несколько месяцев. Педофил приглашал парнишку к себе в квартиру или встречи проходили на нейтральной территории - в туалетах торговых центров или других укромных местах.

В 2015 году нетрадиционно ориентированный извращенец при сдаче крови на ВИЧ узнал, что он инфицирован. Тогда же мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за распространение вируса. Однако говорить своему юному партнеру о неизлечимом заболевании он не стал. Более того, следователи считают, что обвиняемый сознательно не соблюдал мер предосторожности, чем поставил в опасность заражения несовершеннолетнего. Не исключено, что педофил специально хотел заразить вирусом школьника. Но после контактов с ВИЧ-инфицированным товарищем подросток удивительным образом избежал заражения страшным недугом.

Родители школьника несколько месяцев находились в неведении, что их сын имеет половые отношения с больным саранским педофилом. Однако в какой-то момент переписка подростка с взрослым мужчиной попала на глаза родителям. Сказать, что они были шокированы увиденным, это не сказать ничего. Они были потрясены. В переписке фигурировали фотографии и видеозаписи с порнографией. Когда родители выяснили, что их 14-летний сын вступил в половые отношения с 31-летним мужчиной, они немедленно обратились в правоохранительные органы. Следователи изъяли компьютер и другие гаджеты - подозрения родителей подтвердились. Вскоре полиция взяла и подозреваемого. Мужчина не стал отпираться и во всем признался. Родителям школьника пришлось пережить еще один шок, когда правоохранители сообщили им, что развратник ВИЧ-инфицирован. К счастью, страшный диагноз у подростка не подтвердился.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Можно однозначно сказать, что рассмотрение уголовного дела будет проходить в закрытом режиме сразу по нескольким основаниям, озвученным выше.