«Не просто чисто, а блестеть должно!»

Наш город

Совещание в Администрации города Пётр Тултаев начал с благодарности всем, кто принял участие в субботнике, который прошёл на минувшей неделе. Активно трудились служащие Администрации города, районных администраций, казенных учреждений и муниципальных предприятий. После весенней оттепели улицы Гагарина, Коммунистическую, Полежаева, Васенко, Большевистскую, Ботевградскую, Красноармейскую, Лихачева, Р. Люксембург, Солнечную привели в порядок. «Мы поработали от души, - отметил градоначальник Петр Тултаев. - Как у себя дома. Спасибо за это». 
Субботники в рамках общегородской акции «Чистый город» в Саранске продолжатся. «Наша задача - все основные работы завершить к 1 мая», - отметил Петр Тултаев. При этом градоначальник обратил внимание на территории, где следует не только тщательнее подходить к уборке, но и меньше мусорить: «Я убирался на улице Гагарина, в районе музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. Для меня было неожиданностью увидеть парковку рядом с ним в неприглядном состоянии. Это учреждение культуры, и вокруг него должно быть не просто чисто, а блестеть. И это тоже воспитание. Мы не перекладываем свои заботы на чьи-то плечи, но вокруг своих зданий территорию после зимы необходимо приводить в порядок», - заметил мэр города.
Глава Саранска также дал поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы парковку перед музыкальным училищем сделать доступной для всех жителей, а не только для сотрудников учреждения культуры.

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