«Не просто чисто, а блестеть должно!»

«А я выздоровлю или это неизлечимо?»
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством