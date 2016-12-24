«Не просто чисто, а блестеть должно!»

Совещание в Администрации города Пётр Тултаев начал с благодарности всем, кто принял участие в субботнике, который прошёл на минувшей неделе. Активно трудились служащие Администрации города, районных администраций, казенных учреждений и муниципальных предприятий. После весенней оттепели улицы Гагарина, Коммунистическую, Полежаева, Васенко, Большевистскую, Ботевградскую, Красноармейскую, Лихачева, Р. Люксембург, Солнечную привели в порядок. «Мы поработали от души, - отметил градоначальник Петр Тултаев. - Как у себя дома. Спасибо за это».

Субботники в рамках общегородской акции «Чистый город» в Саранске продолжатся. «Наша задача - все основные работы завершить к 1 мая», - отметил Петр Тултаев. При этом градоначальник обратил внимание на территории, где следует не только тщательнее подходить к уборке, но и меньше мусорить: «Я убирался на улице Гагарина, в районе музыкального училища им. Л.П. Кирюкова. Для меня было неожиданностью увидеть парковку рядом с ним в неприглядном состоянии. Это учреждение культуры, и вокруг него должно быть не просто чисто, а блестеть. И это тоже воспитание. Мы не перекладываем свои заботы на чьи-то плечи, но вокруг своих зданий территорию после зимы необходимо приводить в порядок», - заметил мэр города.

Глава Саранска также дал поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы парковку перед музыкальным училищем сделать доступной для всех жителей, а не только для сотрудников учреждения культуры.