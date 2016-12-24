В Саранский храм привезут сразу две святыни

21 мая в старейший храм Саранска, собор святого Иоанна Богослова, привезут сразу две святыни: образ святителя Николая Чудотворца с частицей его святых мощей и образ святой блаженной старицы Матроны Московской, также с частицей мощей этой угодницы Божией. Иконы пробудут в Мордовии до 16 июня.

«Иконы будут доставлены в наш храм как раз к престольному празднику - 21 мая. Это - день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, - рассказал корр. «ВС» клирик Иоанно-Богословского собора, протоиерей Николай Денисенко. - Кстати, дни памяти святых, чьи образа привозят в Саранск, также отмечаются в мае. 2 мая христиане отмечают день святой блаженной старицы Матроны Московской, а 22 мая - день святого Николая Чудотворца.

Подчеркну, что святыни будут привезены по многочисленным просьбам верующих и по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Это поможет поддержать дух всех православных. В каждую из этих икон вмонтирован мощевичок, где находится частица мощей. В одной иконе расположена частица мощей святого Николая из города Бари, в другом образе - частица мощей святой Матроны, хранящихся в Покровском монастыре. Святыни пробудут в Мордовии до середины июня. Последний день, когда им можно будет поклониться, - 16 июня. Возможно, в Мордовии пройдет социально ориентированный крестный ход с иконами с посещением различных учреждений республики, как это делалось в предыдущие годы».

Святитель Николай Чудотворец - один из самых почитаемых и любимых во всем мире святых, скорый заступник и помощник в бедах, болезнях, трудных жизненных обстоятельствах. С какими только просьбами не обращаются к святому Николаю! Никого не оставляет без внимания небесный покровитель путешественников, моряков и вообще всех христиан. Пожалуй, икона святого Николая есть в каждом доме.

Матронушка - вот так ласково величают верующие святую Матрону Московскую. Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в монастырь вереница паломников, желающих приложиться к мощам великой святой, одной из самых почитаемых и любимых в России. В этой обители всегда многолюдно - в любую пору года, в любую непогоду здесь можно увидеть сотни людей, готовых часами стоять в очереди к иконе и мощам великой молитвенницы. Матрона предвидела поток людей, который будет устремлен к ней, еще при жизни и завещала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях; я буду вас слышать, и видеть, и помогать вам». У святой блаженной Матроны Московской верующие просят заступничества перед Богом в разрешении самых трудных жизненных ситуаций. Каких только чудес не происходило по молитвам матушки Матроны! Люди выздоравливали, находили работу, спасались от бед. Всего и не перечислить. А сколько маленьких Матронушек, названных в честь любимой святой в благодарность за появление на свет долгожданного ребенка, родилось в семьях!..

Православных Мордовии и паломников, которые решат посетить нашу республику, ожидает большая радость - радость от встречи со святынями, прибывающими в Саранск. Напомним, что икону Матроны Московской с частицей мощей уже привозили в столицу Мордовии в декабре 2016 года и январе 2018-го. Тогда святыня также пребывала в Иоанно-Богословском соборе. За несколько дней ей поклонились свыше 10 тысяч верующих!

«Ежедневно перед святынями в нашем храме будут совершаться молебны после литургии, а вечером - акафисты с поименным поминовением, которое можно заказать о себе, своих близких и всех дорогих вам людях, - продолжает протоиерей Николай Денисенко. - График пребывания святыни будет вывешен на приходе. Что касается режима работы нашего храма, то он открывает свои двери в 7.00, закрывается в 19.00. Возможно, что в дни пребывания святынь время работы Иоанно-Богословского собора будет продлено. Информация об измененном режиме работы также будет размещена в храме. Приходите!»