50 тысяч рублей в обмен на бижутерию

Репортер

82-летняя жительница Саранска стала жертвой ушлой мошенницы, которая выманила у пенсионерки ее сбережения. Аферистка познакомилась с пожилой женщиной на улице. Проходимка рассказала, что приехала в Саранск из другого государства и хотела бы снять жилье, правда, с деньгами проблема. Горожанка вошла в тяжелое положение незнакомки и предложила ей пожить в одной из комнат ее квартиры. Как-то в разговоре по душам новоиспеченная квартирантка пожаловалась, что у нее арестовали машину и ей срочно нужны деньги. Иностранка попросила у старушки деньги под залог золотых украшений. Пенсионерка проявила сочувствие и одолжила под залог золота 50 тысяч рублей. Проходимка забрала деньги и больше в квартире не появлялась. А позже выяснилось, что золотые украшения на поверку оказались копеечной бижутерией. Старушка обратилась с заявлением в полицию. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Взлет - посадка

Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Сажать и штрафовать!

В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей

Смерть от наркоза?

Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
«До лампочки!»

Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях

Учитель года - 2019

Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»

Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

Конкурс красоты

№18  Алёна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу