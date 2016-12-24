50 тысяч рублей в обмен на бижутерию

Взлет - посадка
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем