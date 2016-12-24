50 тысяч рублей в обмен на бижутерию

82-летняя жительница Саранска стала жертвой ушлой мошенницы, которая выманила у пенсионерки ее сбережения. Аферистка познакомилась с пожилой женщиной на улице. Проходимка рассказала, что приехала в Саранск из другого государства и хотела бы снять жилье, правда, с деньгами проблема. Горожанка вошла в тяжелое положение незнакомки и предложила ей пожить в одной из комнат ее квартиры. Как-то в разговоре по душам новоиспеченная квартирантка пожаловалась, что у нее арестовали машину и ей срочно нужны деньги. Иностранка попросила у старушки деньги под залог золотых украшений. Пенсионерка проявила сочувствие и одолжила под залог золота 50 тысяч рублей. Проходимка забрала деньги и больше в квартире не появлялась. А позже выяснилось, что золотые украшения на поверку оказались копеечной бижутерией. Старушка обратилась с заявлением в полицию.