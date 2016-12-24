Многодетная мать ответит за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери и истязание несовершеннолетней

Родина признала!
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
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