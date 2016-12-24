Многодетная мать ответит за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери и истязание несовершеннолетней

В Рузаевке перед судом предстанет 35-летняя местная жительница. Ей предстоит отвечать перед законом за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери и истязание несовершеннолетней.

Следователи СКР по РМ считают, что родительница в течение двух с половиной лет не занималась воспитанием, а также регулярно избивала старшую дочь (сейчас ей 15 лет). В рамках расследования следователи выяснили, что мать-тиран систематически злоупотребляла алкоголем, а затем пускала в ход кулаки. При этом родительница таскала дочь за волосы, лупила ремнем и проводом от кипятильника.

Известно, что с матерью-истязательницей проживают трое ее несовершеннолетних детей - 5, 10 и 15 лет, которые неоднократно помещались в реабилитационный центр в связи с трудным материальным положением. Девочка, пострадавшая от матери, также была помещена в реабилитационный центр. Семья считается неблагополучной, несколько лет состоит на профилактическом учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей. Многодетная мать-одиночка периодически пьет и нигде не работает. Когда экзекуции со стороны матери стали невыносимыми, старшая дочь пожаловалась отцу, который живет отдельно. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. На мать возбудили уголовное дело. Во время расследования женщина решила исправиться, устроилась на работу и бросила пить. Дети также простили родительницу и просят строго ее не наказывать.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.