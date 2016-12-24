Фальшивомонетчик пытался откупиться от полицейских

В Мордовии перед судом предстанет 38-летний гражданин Республики Азербайджан. Он обвиняется в покушении на сбыт поддельных денежных купюр и даче взятки. Осенью прошлого года иностранец приехал в Саранск, где сорил деньгами направо и налево, как позже оказалось - фальшивыми. Когда визитера задержали, то он попытался дать взятку, чтобы его отпустили.

В сентябре прошлого года азербайджанец следовал на машине из Москвы в Ульяновскую область. При себе у него было несколько фальшивых купюр номиналом 5000 рублей каждая. Гастролер решил заехать в Мордовию, чтобы сбыть поддельные деньги. Он останавливался в нескольких районах республики, заходил в магазины, где покупал за фальшивки продукты и сигареты. Вскоре от продавцов торговых точек в полицию стали поступать сигналы, что клиент-кавказец расплатился с ними фальшивыми деньгами. Девушка-продавец указала приметы мужчины и регион автомобиля, на котором он передвигался. Это помогло сотрудникам УЭБиПК МВД по РМ по горячим следам задержать гастролёра. Во время досмотра оперативники обнаружили две поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей, от которых деятель попытался избавиться в лесном массиве.

На этом история не закончилась. Задержанный предпринял попытку откупиться - за свое освобождение и возврат вещей он предложил взятку. «Возьми мою банковскую карту из машины, там около 40 тысяч рублей, PIN-код такой…» - предложил следователю азербайджанец. Брать деньги полицейский не стал, а доложил об «интересном» предложении задержанного руководству.

СКР по РМ возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - «Хранение, перевозка в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации» и «Дача взятки». Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.