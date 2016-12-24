Заработали на липовых ДТП 56 миллионов рублей

Массовое отравление на поминках
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
В суде Пензенской области стартует громкое уголовное дело об инсценировке дорожных аварий с дорогими машинами. С помощью афер члены межрегиональной преступной группы нанесли ущерб страховым компаниям на 56 млн рублей! Действовали криминальные деятели не только в Пензенской, но и в Нижегородской, Саратовской областях, а также в Республике Мордовия. Обвинение предъявлено 16 членам преступной группы.
Расследованием дела занимались сотрудники Главного следственного управления СК России. Фигурантам дела предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в сфере страхования», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Дача заведомо ложного заключения эксперта».
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
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