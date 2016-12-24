Заработали на липовых ДТП 56 миллионов рублей

В суде Пензенской области стартует громкое уголовное дело об инсценировке дорожных аварий с дорогими машинами. С помощью афер члены межрегиональной преступной группы нанесли ущерб страховым компаниям на 56 млн рублей! Действовали криминальные деятели не только в Пензенской, но и в Нижегородской, Саратовской областях, а также в Республике Мордовия. Обвинение предъявлено 16 членам преступной группы.

Расследованием дела занимались сотрудники Главного следственного управления СК России. Фигурантам дела предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в сфере страхования», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Дача заведомо ложного заключения эксперта».

По версии следствия, начались аферы в 2013 году. Идея принадлежала Борису Борисову, которого следствие считает организатором махинации. Этот человек когда-то работал в страховых компаниях и был прекрасно осведомлен о тонкостях оформления выплат по авариям. У Борисова также имелись свои люди в экспертных компаниях, которые давали нужные заключения. Несколько раз аферисты вызывали сотрудников ГИБДД на место фиктивной аварии, а потом отсылали в страховую компанию липовые заключения. Но чаще всего большие выплаты эти люди получали по решению судов, куда обращались проходимцы. Суды вынесли не один десяток решений в пользу мошенников по фиктивным заключениям экспертов. Когда у суда возникали сомнения в объективности экспертного заключения, Борисов и его люди предлагали назначить повторную экспертизу, но выбор осуществляли из других своих экспертных организаций.

Автоворотилы проработали до 2017 года. Затем полиция по жалобам возбудила несколько уголовных дел. Позже Следственный комитет собрал все махинации организаторов аферы в одно большое уголовное дело. Как сообщили в СК России, Борис Борисов и его люди инсценировали факты ДТП и наступления страховых случаев, при этом по очереди выступали в них виновной и потерпевшей сторонами. Затем организовывали и проводили формальные осмотры поврежденных машин в подконтрольных экспертных организациях. На основании подложных отчетов о стоимости ремонта автомобилей и других фальсифицированных документов направляли требования о выплате страховых возмещений в различные страховые компании. По решениям суда деньги мошенникам выплачивали несколько страховых компаний - «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», МАКС, «Согласие» и ВСК.

Для обеспечения исков и исполнения приговора наложен арест на принадлежащие обвиняемым жилые и нежилые помещения, деньги и личный транспорт. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд. За совершенные преступные действия фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.