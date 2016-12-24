«Кругом стекло, кровь, осколки панели машины»

Психическая атака
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы