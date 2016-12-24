Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей 13 апреля на мосту по улице Титова в Пролетарском районе Саранска, где в лобовом столкновении сошлись «Тойота Марк X» и «Форд Фокус». Водители иномарок 36-летний Олег Потапов и 38-летний Виталий Кадочников и еще один пассажир «Тойоты» 69-летняя Лидия Конкина скончались на месте. Травмы получили пассажиры «Форд Фокуса» - 36-летняя жена Олега Потапова Олеся, ее 25-летняя сестра Галина и 60-летняя теща водителя.

После аварии сестра Олеси Потаповой описала подробности на своей странице в «Instagram»: «Все спрашивают меня, как это произошло. Мы ехали с похорон и попали в аварию. В машине были я, моя мама, родная сестра и ее муж. Я не помню момент удара. Темнота. Открыла глаза, не чувствую половину головы. Кругом стекло, кровь, осколки панели машины. Помню, как мама лежит у меня на руках, сестра пытается вдохнуть, в ее глазах адская боль. Ее муж сделал последние вздохи. Я кричу что есть мочи, даже не помню что. После этого помню машину скорой помощи. Пожарный сказал, что был сильный шок, я кидалась к машине, когда меня вытащили. Он оттащил меня к «скорой». Эта картина у меня перед глазами. Эти мысли не дают заснуть. Не могу ничем помочь своим родным, кроме того, чтобы молиться об их здоровье. Спасибо всем, кто спасал нас в этот день. Всем, кто сразу откликнулся и приехал. Тем, кто днём и ночью сидит сейчас у моей постели. Светлая память Олегу.

Мама и сестра находятся в реанимации 4-й горбольницы в тяжёлом состоянии с множественными переломами. Меня положили в республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой. Мы не откажемся от помощи. Предстоит долгая реабилитация. У сестры двое детей 5 и 7 лет. Сбор средств ведёт @malyshka_ylia. Спасибо за помощь каждому откликнувшемуся на нашу беду».

P.S. По досадному недоразумению в прошлом номере «ВС» в информации об аварии была опубликована фотография полного тезки Олега Потапова, его сослуживца. Приносим действующему сотруднику Госавтоинспекции искренние извинения и желаем крепкого здоровья на долгие годы жизни.