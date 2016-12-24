Все на субботник!

По всей стране после зимы в апреле проводятся субботники. В них принимают участие жители городов, сел и поселков. Во главе масштабного месячника по благоустройству находятся муниципальные предприятия и учреждения, управляющие компании, не остаются в стороне и предприятия различных форм собственности. Различные организации могут принять участие, изъявив о своем желании взять «под шефство» определенную улицу Саранска или же привести в порядок прилегающую к зданию предприятия территорию. И ничего зазорного в этом нет. Не стыдно трудиться во благо родного города и жить в чистоте, стыдно бросать окурки на чистый тротуар, бумажки мимо урны и оставаться равнодушным.

О том, как проходят субботники в Саранске, какие предприятия и сколько человек трудились на определенном участке, регулярно докладывают Главе города Петру Тултаеву. На очередном рабочем совещании во время обсуждения этой темы глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков рассказал, что отдельные предприятия не только не удосуживаются выйти на субботники и принять участие в уборке улиц северо-восточной части столицы Мордовии, но и не прилагают никаких усилий, чтобы привести в надлежащий вид прилегающую территорию. К сведению сообщаем, что это их святая обязанность, которая прописана в Правилах благоустройства г.о. Саранск.

Представители Октябрьской районной администрации ведут работу в этом направлении с представителями всех предприятий. Одни откликаются, понимают и делают, другие - на телефонные звонки не отвечают, субботники на прилегающей территории не проводят. К числу последних относятся владельцы сети автомоек самообслуживания «H2O» (Александровское шоссе, 37), автомойка самообслуживания «Манго» (ул. Сущинского, 40Г), «Чемпион» (ул. Энергетическая, 37/1), «Акула» (ул. Строительная, 1а). Эти мойки в Саранске хорошо известны, пользуются популярностью. Неужели их владельцам трудно организовать субботник и привести прилегающую территорию в нормативное состояние? Ведь, в первую очередь, этим вы покажете заботу о своем клиенте и стремление быть лучше.

Нельзя не сказать о тех автомойках на территории Химмаша, собственники которых заботятся о чистоте и без всяких напоминаний убирают свою территорию, а в месячник благоустройства регулярно проводят субботники. Это автомойки «Фавор» (Александровское шоссе, 3Б), «Чистый город» (ул. Сущинского, 36), автокомплекс «Дельфин» (ул. Косарева, 112 Б, стр. 1), на автомойке самообслуживания «Эталон» (ул. Косарева, 51) уборка производится ежедневно, на двух автомойках по проспекту 70 лет Октября, д. 196а, 198 территория также содержится в чистоте, субботники проведены.

Среди недобросовестных предприятий - автозаправочные станции, находящиеся в Октябрьском районе. В период подготовки к субботникам, в конце марта текущего года, были организованы встречи с представителями этого бизнеса. Однако ими заблаговременно субботники не были запланированы. Лишь после звонков и убеждений они пообещали провести субботники на прилегающих к своим объектам территориях.

Администрация Октябрьского района благодарит те организации, которые приняли и принимают участие в акции «Чистый город». В период с 11 по 13 апреля от трудовых коллективов крупных промышленных и торговых предприятий, находящихся на территории Октябрьского района, в субботниках поучаствовали около 700 человек.

Масштабная уборка после зимы в столице Мордовии продолжается. Все мы должны помнить, что Саранск - наш общий дом, уют и чистота в нем зависят только от нас.