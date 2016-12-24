«Я восхищен вашим городом»

Наш город

В Администрации Саранска состоялась встреча с магистрантами Института государственной службы и управления РАНХиГС

 

В четверг в Саранск прибыла группа магистрантов Института государственной службы и управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, которая в этот день посетила Администрацию городского округа Саранск. 
Студенты первого и второго курсов, основной специализацией которых является государственное и муниципальное управление, приехали в столицу Мордовии в рамках учебной практики по изучению работы законодательной власти региона и органов местного самоуправления. В делегацию вошли около 40 человек - представители 12 регионов России, Абхазии и Киргизии.
Саранск привлек делегацию тем, что в минувшем году стал одним из городов, принявших чемпионат мира по футболу 2018. Именно поэтому гостей приветствовал заместитель Главы городского округа Саранск по реализации целевых программ Юрий Шохин, курировавший вопросы подготовки и проведения в Саранске матчей чемпионата мира. Он рассказал, как столица Мордовии оказалась в числе городов-организаторов, какая масштабная работа была проделана при подготовке города, как Саранск встречал FIFA 2018, о популярности фан-феста. Отдельно остановился на наследии чемпионата, которое теперь долгие десятилетия будет служить горожанам. Из видеопрезентаций собравшиеся наглядно увидели, какими яркими и запоминающимися были для Саранска и его гостей дни чемпионата мира по футболу 2018.   
Заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Института государственной службы и управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Валерий Бакушев отметил, что делегация уже успела осмотреть ряд объектов, возведенных в Саранске к чемпионату мира, и подчеркнул, что восхищен столицей Мордовии, ее чистотой и благоустроенностью. Вопрос обеспечения чистоты в городе был одним из первых, которые гости задали представителям Администрации Саранска.
Юрий Шохин рассказал, что в Саранске пользуются популярностью массовые субботники, на которых Глава Саранска Петр Николаевич Тултаев личным примером показывает, не только как нужно наводить чистоту, но и как по-хозяйски относиться к своему городу. Кроме того, он отметил, что в Саранске активно пропагандируется лозунг: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». На чистоту в Саранске положительно влияет и то, что все предприятия, занимающиеся уборкой и благоустройством Саранска, - муниципальные. 
Гостей также интересовало, как проводились набор и подготовка волонтеров для работы во время чемпионата мира, как в городе обстоят дела с охраной общественного порядка и безопасностью. 
Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина рассказала, что столица Мордовии входит в число самых безопасных городов России и свой вклад в это вносят сотрудники Администрации Саранска, патрулируя городские территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов в качестве народных дружинников.

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