Петр Тултаев провел рабочее совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов

На минувшей неделе на городском полигоне твердых бытовых отходов произошло локальное самовозгорание, о чем немедленно было доложено Главе городского округа Саранск. Петр Тултаев выехал на место, провел рабочее совещание со всеми ответственными лицами. Он дал поручение мобилизовать необходимые силы и средства коммунальных предприятий города для ликвидации самовозгорания. «К сожалению, погодные условия способствуют возникновению локальных самовозгораний на полигоне ТБО. После зимы не было еще ни одного дождя. Пожароопасная обстановка сохраняется не только на этом участке, но и в пригородах Саранска, а также в частном секторе столицы Мордовии», - отметил Петр Тултаев. Он дал прямые поручения руководителям предприятий городского комплекса два раза в день на месте проводить совещания, держать на постоянном контроле ситуацию с тлением, а также взять пробы воздуха.

В связи с длительным сроком эксплуатации полигона ТБО (более 30 лет) при существующей технологии складирования отходов (смешанное размещение коммунальных и промышленных отходов, значительная доля органических отходов) полностью исключить случаи самовозгорания отходов невозможно. Учреждение, которое обслуживает полигон, круглосуточно отслеживает и своевременно принимает меры по ликвидации самовозгорания, задействованы необходимые силы и средства. Полигон расположен с подветренной стороны от города в соответствии с розой ветров.

В ликвидации тления на полигоне 19 апреля было задействовано 18 единиц техники муниципальных предприятий коммунального комплекса, которые работали круглосуточно, а также пожарные расчеты ГУ МЧС России по РМ.

Запах дыма в Саранске также был связан с палом травы на полях, поджиганием и сжиганием мусора жителями в частном секторе. Только в минувшую пятницу на территории городского округа Саранск было 62 выезда на тушение горящей травы, 19 выездов на тушение мусора. До 8:30 19 апреля пожарные расчеты выезжали 6 раз на тушение горящей травы. Поэтому локальное самовозгорание на городском полигоне не является основной причиной задымленности в городе.