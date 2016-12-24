Петр Тултаев провел рабочее совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов

Массовое отравление на поминках
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
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Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...